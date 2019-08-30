Экономика
Газета.RuВ Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене
Как отметил Лоевский, большинство россиян считают, что бутылка качественного вина не может стоить дешевле 400-500 рублей. Однако, в "Винный гид России" Роскачества вошло более 150 качественных вин российского производства по цене от 250 до 500 рублей.
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с чего всё началось
Этот потребительский миф опроверг "Винный гид России" Роскачества, в который вошло более 150 качественных российских вин в ценовой категории от 250 до 500 рублей на полке. Всего было исследовано 320 образцов, 200 из них получили оценку выше ГОСТ", - сообщил Лоевский.РИА Новостивчера в 20:47
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