Общество
«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженоеRT на русском 02:28
Специалисты «Роскачества» рассказали, как правильно выбрать мороженое. По их словам, в продажу поступает только закалённый продукт, а самая простая проверка его качества — отколоть кусочек от замороженной массы.
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Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
Жительница Уфы за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика, который ехал на велосипеде на зеленый сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Здоровье
Роспотребнадзор создаст мобильное приложение для выбора полезных продуктов в магазине
Роспотребнадзор в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" планирует создать отдельный информационный ресурс и приложение, которые помогут людям определить качество и безопасность продуктов.
Обновлено в 02:02
Общество
Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Здоровье
Уж не так безобиден, как вы думаете
В выходные народ рвется на природу. Про возможность встретить змею в лесу, поле, на даче, наконец, мало кто думает.
Обновлено 26 мая в 05:00
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Во Владивостоке подпорная стена упала на автомобили
Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Авто
Голландцы готовят к премьере автомобиль на солнечной энергии
Стартап Lightyear из Нидерландов уже через месяц представит прототип пятиместного автомобиля, который будет "питаться" солнечными лучами.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
У побережья Японии нашли фрагмент двигателя и крыло разбившегося F-35А
Японские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло многоцелевого истребителя F-35A Воздушных сил самообороны страны, потерпевшего крушение в начале апреля в Тихом океане у побережья на севере острова Хонсю.
Обновлено в 01:47
Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Футбол
Азар считает победу в Лиге Европы идеальным прощанием с «Челси»
Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар допустил, что финал Лиги Европы с «Арсеналом» может стать его последним матчем за клуб.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва на Сахалине
Ранее сообщалось, что пассажиры были эвакуированы из международного аэропорта Сочи из-за сообщения о "минировании" здания.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Под Донецком задержаны украинские диверсанты — НМ ДНР
Информатор в 53-й бригаде ВСУ помог силам НМ ДНР обезвредить группу диверсантов под Донецком 22 мая.
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие
Казахстан хочет расширять свое участие в миротворческих миссиях ООН
Казахстан намерен расширять участие своих миротворческих подразделений в миссиях под эгидой ООН.
Обновлено в 02:31
Энергетика
Белоруссия установила тарифы на транспортировку нефти по «Дружбе»
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии постановило установить тарифы на услуги по транспортировке нефти по трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», расположенным в Белоруссии.
Обновлено вчера в 17:42
Общество
На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти
В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства
В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.
Обновлено в 02:15
Авто
Старт продаж Toyota Supra в России состоится 3 июня
Прием заказов на новую Toyota Supra пятого поколения начнется в России уже через неделю, 3 июня.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Медведев отменил роуминг в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Культура
Макс Фадеев снялся в сериале на ТНТ. Фанаты недовольны
Обновлено в 01:52
Политика
CNN: Цукерберг не явится на заседание комитета парламента Канады
Как сообщил ранее в понедельник председатель комитета, депутат от Консервативной партии Канады Боб Циммер, если Цукерберг и Сэндберг проигнорируют приглашение, то это может быть расценено как неуважение к национальному парламенту Канады, что является в этой стране преступлением.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку
Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В одесской колонии вспыхнул бунт заключенных
В Южной исправительной колонии общего режима №51 города Одесса на юге Украины произошло восстание заключенных.
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Борис Титов рассказал президенту о преследовании бизнеса
Большая часть проблем предпринимателей связана с уголовным преследованием бизнеса – на долю уголовных дел приходится 30,5% обращений к бизнес-омбудсмену, говорится в докладе, текст которого аппарат уполномоченного передал «Ведомостям».
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
В Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала года
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в Москве 28 мая ожидается самый тёплый день с начала 2019 года.
Обновлено в 01:36