Гаджеты
В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфонаЖурналистская правда 05:50
В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали о способах, как избежать взрыва аккумулятора смартфона.
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с чего всё началось
Взрывы аккумуляторов происходят по трем причинам: заводской брак, перегрев и банальное старение устройства. И если от первого не застрахован никто, то двух других факторов риска можно избежать, соблюдая правила эксплуатации и рекомендации Центра цифровой экспертизы Роскачества.Роскачество01:00
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Политика
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Боливии
Обновлено в 08:02
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Обновлено в 08:02
Финансы
Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%
Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Экономика
АСВ взыскало с бывших бенефициаров Гринфилдбанка больше 6 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал больше 6 миллиардов рублей с семи ответчиков, которые ранее контролировали московский Гринфилдбанк, сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего банков.
Обновлено в 04:24
Авто
Toyota анонсировала выпуск нового кроссовера вместо Corolla
"Toyota меняет планы на будущее на заводе совместного предприятия Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы создать новый, пока не анонсированный внедорожник", - отмечается в сообщении компании.
Обновлено в 05:05
Политика
Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине
Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.
Обновлено в 09:35
Футбол
«Зенит» презентовал Дугласа и Сутормина
Обновлено в 08:25
Происшествия
Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»
Верховный суд сократил на три месяца сроки лишения свободы организатору и трем членам крымской ячейки организации "Хизб ут-Тахрир" (считается в России террористической и запрещена).
Обновлено в 07:13
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 08:00
Общество
В Москве вскроют ядерный могильник
Обновлено в 09:17
Происшествия
Экс-депутат Госдумы вымогал у совладельцев Альфа-банка 50 млн долларов
Тверской суд Москвы признал потерпевшими совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена по делу о вымогательстве у них около 50 млн долларов.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Вайкуле объяснила, за что на нее обиделся Игорь Крутой
Обновлено в 08:33
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Здоровье
В Саратовской области выбрали самые комфортные больницы
Сегодня, 11 июля, в Саратовской областной думе на заседании рабочей группы комитета по соцполитике первый заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов огласил независимый рейтинг медицинских учреждений.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Бузова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»
Телеведущая и певица Ольга Бузова травмировала ногу на съемках шоу «Форт Боярд». Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 07:36
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Космос
Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.
Обновлено в 04:46
Авто
В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 52 автомобиля Mercedes-Benz C-Сlass, E-Class и GLK из-за дефекта в системе рулевого управления.
Обновлено в 08:03
Политика
Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском
В Донбассе впервые при президентстве Владимира Зеленского погибла местная жительница.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взятки
Десять сотрудников Домодедовской таможни задержаны по подозрению во взяточничестве.
Обновлено в 06:40
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
У Александры Яковлевой отнялись ноги из-за рака
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Кейт Миддлтон побывали с детьми на турнире по поло
Кейт Миддлтон взяла на мероприятие пятилетнего принца Джорджа и годовалого Луи, а Меган Маркл появилась с маленьким Арчи, которому на днях исполнилось только два месяца.
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Ввоз алмазов в Бельгию в I полугодии снизился на 20%
Ввоз алмазов в Бельгию в I полугодии 2019 года снизился на 19,6% в годовом измерении, до 39,734 млн карат против 49,436 млн карат годом ранее, а в денежном выражении - на 26%, до $4,36 млрд, свидетельствуют данные Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC).
Обновлено в 09:31
Теннис
Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона
В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).
Обновлено в 09:29
Экономика
ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24