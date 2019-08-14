Общество

В Роскачестве назвали признаки некачественного винаREGNUM 02:22

Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия». Отмечается, что для оценки вина существуют 12 параметров.
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с чего всё началось

В Роскачестве дали советы по выбору вина

В красном вине допускается так называемый винный камень — осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета, естественный для выдержанных вин. При этом наличие «винного камня» не допускается российским ГОСТом.
Известия01:00

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Роскачество перечислило признаки плохого вина

РБК03:24

Роскачество назвало признаки плохого вина

РИА Новости02:00

В Роскачестве дали советы по выбору вина

Известия01:00

Эксперты назвали признаки некачественного вина

ТАСС01:12

В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошее вино

RT на русском01:44

В Роскачестве объяснили, как понять, что вино не стоит пить

Российская газета01:00

Пороки вина: как понять, что напиток не стоит пить?

Роскачество01:00
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Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено в 04:44
Происшествия

В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов

70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Общество

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Украина передала Нидерландам материалы дела MH17

«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.
Обновлено в 04:48
Футбол

Матч ФК «Тамбов» — ФК «Краснодар» вновь перенесли

Обновлено в 03:39
Происшествия

В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал

Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
Обновлено в 02:35
Кино

Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно

Обновлено вчера в 21:22
Политика

Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга

Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено вчера в 16:54
Общество

Минобрнауки ужесточило правила контактов ученых с иностранцами

Министерство образования и науки ужесточило правила контактов российских ученых с иностранными, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:51
Политика

«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%

Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Политика

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Энергетика

Приемный терминал для «Турецкого потока» построен на 95%

Строительство приемного терминала для морского газопровода «Турецкий поток» близ населенного пункта Кыйыкей в регионе Фракия в западной части Турции завершено на 95%.
Обновлено в 04:06
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Авто

Обнародованы первые фото нового Kia Mohave

Южнокорейское подразделение компании Kia опубликовало первые фотографии нового внедорожника Mohave 2020 модельного года на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине

Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 11:29
Религия

14 августа волгоградцы отмечают Медовый Спас

Обновлено в 00:50
Футбол

Нападающий «Зенита» Дриусси не сыграет с «Ахматом» из-за травмы

Обновлено в 04:39
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40 человек

Число пострадавших при серии взрывов на армейском складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края достигло 40 человек.
Обновлено в 02:59
Музыка

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Люди не поверили, что Ольга Бузова является блокадницей

Кадр из видео в instagram.com - @buzova86 - Бузова назвала себя блокадницей.
Обновлено вчера в 09:19
Общество

Россияне стали реже разводиться и меньше жениться

Число регистрация браков в России за первые шесть месяцев 2019 года снизилось на 46 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а разводов — на 64,4 тыс. Об этом сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

ТАСС назвал сроки ремонта подводного аппарата «Лошарик»

Обновлено в 03:14
Интернет

Facebook признал прослушивание голосовых сообщений пользователей

Компания Facebook платила сотням подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 04:25
Кино

Вышел трейлер комедии «Прошлое Рождество» с Эмилией Кларк

Обновлено в 03:33
Политика

Прокуратура провела обыск в доме бывшего вице-канцлера Австрии

Сотрудники австрийской прокуратуры провели обыск в доме бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщает газета Der Standart.
Обновлено вчера в 20:55
Футбол

Порту — Краснодар 2:3

Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".
Обновлено вчера в 16:52
Технологии

Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения

Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Общество

В Минтруда прокомментировали переход на четырехдневную рабочую неделю

В пресс-службе Министерства труда прокомментировали предложение Федерации независимых профсоюзов России о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 08:52
Армия и оружие

Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском

Обновлено вчера в 16:41
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