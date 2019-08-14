Общество

Роскачество рассказало о признаках плохого винаГазета.Ru 07:38

Роскачество рассказало о способах определения некачественного вина – как в магазине, в момент выбора, так и в процессе его употребления. Вино должно быть чистым и прозрачным, без хлопьев и липкого осадка.
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с чего всё началось

В Роскачестве дали советы по выбору вина

В красном вине допускается так называемый винный камень — осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета, естественный для выдержанных вин. При этом наличие «винного камня» не допускается российским ГОСТом.
Известия01:00

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Роскачество перечислило признаки плохого вина

РБК03:24

Роскачество назвало признаки плохого вина

РИА Новости02:00

В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошее вино

RT на русском01:44

Эксперты назвали признаки некачественного вина

ТАСС01:12

В Роскачестве дали советы по выбору вина

Известия01:00

В Роскачестве объяснили, как понять, что вино не стоит пить

Российская газета01:00

Пороки вина: как понять, что напиток не стоит пить?

Роскачество01:00
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Политика

Зеленский упростит получение украинского гражданства для россиян

Украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить проект закона об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства российским гражданам.
Обновлено вчера в 08:32
Экономика

ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
Обновлено в 07:22
Экономика

Посол КНР в России: торговой войной США «себе же ноги отшибут»

"Поднимая камень торговой войны, США сами себе ноги отшибут", - заявил 14 августа в Москве чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Обновлено в 07:40
Футбол

Джано: «Я хочу быть лидером „Спартака“»

Обновлено в 06:43
Технологии

Mail.ru Group ведет переговоры с Huawei о предустановке российского ПО

Mail.ru Group и Huawei ведут переговоры о предустановке программного обеспечения российского холдинга на смартфоны китайской компании, сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.
Обновлено в 07:31
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика

Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заверил, что у Киева существует «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через территорию республики после 2019 года.
Обновлено в 07:43
Политика

Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами

Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован

Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

Суд Гонконга разрешил администрации аэропорта выдворять протестующих

Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию

Обвиняемый в терактах австралиец Брентон Таррант якобы смог отправить письмо в Россию.
Обновлено в 07:58
Политика

Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Политика

В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.
Обновлено в 07:09
Общество

Путин остался доволен ходом строительства трассы «Таврида»

Президент России Владимир Путин остался доволен ходом строительства трассы "Таврида".
Обновлено вчера в 13:51
Экономика

Угрозы «пузыря» в потребительском кредитовании Сбербанк не видит

Исследование вопроса о «пузыре» на рынке потребительского кредитование не выявило угроз, сообщила пресс-служба Сбербанка 14 августа на сайте банка.
Обновлено в 07:14
Гаджеты

Meizu впервые показала новый флагман Meizu 16s Pro

Рендер подтверждает, что Meizu 16s Pro будет оснащен плоским экраном, а скругления по бокам будет иметь только корпус.
Обновлено в 08:13
Политика

Украина хочет создать режимный морской район вокруг Крыма

В издании указывают на то, что при реализации инициативы, в акватории Черного и Азовского моря возникнет небезопасная обстановка, поскольку повышается риск столкновения судов.
Обновлено вчера в 13:13
Кино

Кукол Барби одели в доспехи «Звездных войн»

Компания Mattel уже много раз выпускала Барби в самых неожиданных образах. Так миниатюрными копиями обзавелись звезды Голливуда.
Обновлено в 07:59
Финансы

Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией.
Обновлено в 07:50
Авто

Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc стал кабриолетом

Компания Volkswagen представила новый кроссовер-кабриолет Volkswagen T-Roc Cabriolet.
Обновлено вчера в 23:07
Футбол

Чалов тренируется с ЦСКА после перелома носа со смещением

21-летний футболист принял участие в тренировке несмотря на то, что недавно получил перелом носа со смещением.
Обновлено в 07:59
Общество

Большинство россиян назвали детский возраст лучшим для обряда крещения

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 60% россиян считают правильным проходить обряд крещения в детском возрасте.
Обновлено в 06:08
Политика

Посольство США в РФ лишилось 70% персонала – Хантсман

Как добавил Д.Хантсман, главным достижением за последние два года работы стало то, что посольство "оставляет дверь открытой для бизнеса и добивается результатов, которые американский народ ждет от этого дипломатического ведомства" в рамках двусторонних отношений, "входящих в число наиболее важных" для них.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика

В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Религия

Православные пензенцы отмечают Медовый Спас

Православные пензенцы отмечают первый, Медовый, Спас 14 августа.
Обновлено в 07:38
Кино

Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 13:30
Общество

Концерт Пласидо Доминго в Москве не отменят из-за секс-скандала

Обновлено в 05:34
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