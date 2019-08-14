В красном вине допускается так называемый винный камень — осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета, естественный для выдержанных вин. При этом наличие «винного камня» не допускается российским ГОСТом.

с чего всё началось

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