Общество

В Роскачестве назвали признаки некачественного винаREGNUM 02:22

Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия». Отмечается, что для оценки вина существуют 12 параметров.
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с чего всё началось

В Роскачестве дали советы по выбору вина

В красном вине допускается так называемый винный камень — осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета, естественный для выдержанных вин. При этом наличие «винного камня» не допускается российским ГОСТом.
Известия01:00

Подробнее о событии

В Роскачестве объяснили, как понять, что вино не стоит пить

Российская газета01:00

Роскачество назвало признаки плохого вина

РИА Новости02:00

В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошее вино

RT на русском01:44

Эксперты назвали признаки некачественного вина

ТАСС01:12

В Роскачестве дали советы по выбору вина

Известия01:00

Роскачество перечислило признаки плохого вина

РБК03:24

Пороки вина: как понять, что напиток не стоит пить?

Роскачество01:00
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Политика

Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке

Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Футбол

Футболист «Сочи» дисквалифицирован на четыре матча за удар Чалова

Защитник футбольного клуба "Сочи" Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча за удар локтем в голову нападающего столичного ЦСКА Федора Чалова в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:29
Интернет

В WhatsApp для Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android-устройств, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:59
Путешествия

Популярность курортов Кубани и Крыма выросла среди россиян

Обновлено в 08:43
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Общество

Лоза раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе

Певец Юрий Лоза прокомментировал в фейсбуке идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, эти изменения не имеют смысла.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован

В Москве госпитализирован 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян, передает Mash.
Обновлено в 07:35
Политика

В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами

В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 07:58
Происшествия

СК проверяет действия фельдшера, пнувшего ногой пациентку

Следственный комитет по Ростовской области начал проверку по факту публикации видео, на котором фельдшер скорой помощи пнул лежавшую на асфальте пациентку и уехал.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер

Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Общество

В Японии за неделю 23 человека скончались от жары

За минувшую неделю в Японии жертвами жары стали 23 человека, еще около 13 тысяч жителей госпитализированы с тепловыми ударами.
Обновлено вчера в 22:28
Экономика

«Газпром» попросил у России триллион рублей

Совокупная стоимость проектов оценивается в 2,3 триллиона рублей, пишет The Bell.
Обновлено в 08:40
Политика

Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:21
Футбол

«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

В Курске начался суд над убийцей семилетнего ребенка

Обновлено в 05:46
Игры

Опубликованы стоп-кадры из будущего трейлера Need For Speed Heat

Напомним, в июле 2019 года СМИ сообщили, что австралийский ритейлер случайно раскрыл название новой Need For Speed.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Пресненский суд получил ходатайство об аресте Константина Котова

Пресненский суд 14 августа выберет меру пресечения для Константина Котова, которому Следственный комитет вменил так называемую "дадинскую статью" - уголовную статью о неоднократных нарушениях на уличных акциях.
Обновлено в 07:02
Происшествия

В Москве мужчина сдал в ломбард арендованный Mercedes, пишут СМИ

Обновлено в 09:45
Происшествия

В Петербурге загорелись торговые павильоны

Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Общество

Власти Москвы предложили провести митинг без шествия 25 августа

Московские власти предложили организаторам акции 25 августа провести митинг на проспекте Академика Сахарова без шествия по бульварам.
Обновлено в 09:20
Политика

Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

Обновлено вчера в 05:41
Финансы

Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Политика

Песков: Пожарные в Сибири работают до «седьмого пота»

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Общество

В Японии отменили около 400 авиарейсов из-за тайфуна «Кроса»

Обновлено в 08:42
Здоровье

Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись

Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.
Обновлено вчера в 21:57
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