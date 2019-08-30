Экономика
REGNUMВ Роскачестве назвали минимальную стоимость хорошего вина
Как сообщало ИА REGNUM, кубанское красное вино, изготовленное из российского винограда, заметно превосходит по качеству вино из импортного виноматериала, произведенное в России, при той же стоимости. Об этом говорится в рекомендациях Роскачества по выбору красных вин.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Этот потребительский миф опроверг "Винный гид России" Роскачества, в который вошло более 150 качественных российских вин в ценовой категории от 250 до 500 рублей на полке. Всего было исследовано 320 образцов, 200 из них получили оценку выше ГОСТ", - сообщил Лоевский.РИА Новостивчера в 20:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Политика
Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
Происшествия
Стала известна причина вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
Выясняются все детали произошедшего. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку.
Газета.Ru 01:40
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Политика
СБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключенными с Россией
Процесс переговоров по обмену заключенными между Россией и Украиной еще продолжается, соглашения по этому вопросу еще нет.
РБК 01:28
Политика
Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
Речь идет о развитии Киевского, Белорусского и Курского вокзалов с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца, Савеловского вокзала совместно с грузовым двором Москва — Бутырская, а также грузового двора Москва — Митьково-2 в Сокольниках.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В лесу под Санкт-Петербургом нашли пропавшую девочку
Вести.Ru вчера в 14:46
Политика
Осужденного за шпионаж украинца Сущенко привезли в Москву из колонии
Осужденного в России за шпионаж украинца Романа Сущенко доставили из колонии в СИЗО "Лефортово" в Москве, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, передает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 10:11
Авто
Chevrolet Corvette превратили во внедорожник с 6,2-литровым дизелем
Рэй провел небольшое исследование и понял, что 6,2-литровый двигатель от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок подходит на Corvette.
Тарантас Ньюс вчера в 14:55
Общество
С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
BFM.ru 28 августа в 10:40
Политика
Макрон призвал Зеленского завершить конфликт в Донбассе
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонных переговоров призвал лидера Украины Владимира Зеленского принять меры для завершения конфликта на Украине.
Газета.Ru 01:22
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 28 августа в 22:24
Политика
Гончарук назначен премьер-министром Украины
Верховная рада назначила премьер-министром Украины Алексея Гончарука — его кандидатуру поддержали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Парламентская газета вчера в 11:13
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее
BFM.ru 00:21
Футбол
РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter
Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на сообщение в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гола бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
Матч ТВ вчера в 20:06
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Кино
Анджелина Джоли мечтает получить роль в «Звездных войнах»
Напомним, что новый девятый эпизод серии фильмов «Звездные войны» выйдет на большие экраны кинотеатров 19 декабря этого года.
ГЛАС.RU 01:32
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Происшествия
Россияне пообещали выбить зубы матерям за игры детей на чужой площадке
В Санкт-Петербурге жители прогнали со своего двора двух матерей, приведших детей на детскую площадку.
Lenta.ru 00:44
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 28 августа в 03:42
Экономика
Saudi Aramco планирует провести IPO в два этапа
По словам источников, в ходе первого этапа акции компании будут размещены на бирже в Саудовской Аравии, причем уже в 2019 году.
Финмаркет вчера в 10:39
Футбол
«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и покинула Лигу Европы
В ответном матче квалификации ЛЕ украинская "Заря" сыграла вничью с "Эспаньолом". Дальше за счет домашней победы 3:1 прошли испанцы.
Soccer.ru вчера в 15:14
Политика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41