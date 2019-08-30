Экономика

REGNUMREGNUMВ Роскачестве назвали минимальную стоимость хорошего вина

Как сообщало ИА REGNUM, кубанское красное вино, изготовленное из российского винограда, заметно превосходит по качеству вино из импортного виноматериала, произведенное в России, при той же стоимости. Об этом говорится в рекомендациях Роскачества по выбору красных вин.
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с чего всё началось

Роскачество не считает цену вина показателем его качества

Этот потребительский миф опроверг "Винный гид России" Роскачества, в который вошло более 150 качественных российских вин в ценовой категории от 250 до 500 рублей на полке. Всего было исследовано 320 образцов, 200 из них получили оценку выше ГОСТ", - сообщил Лоевский.
РИА Новостивчера в 20:47

Подробнее о событии

Стало известно, что цена вина не является показателем его качества

ФАНвчера в 23:57

Хорошее вино может быть дешевым. Как его выбрать?

Телеканал 360°01:28

Минимальную цену хорошего вина назвали в Роскачестве

News.ruвчера в 21:54

Россиянам порекомендовали не считать стоимость вина показателем его качества

ТК Звезда00:22

Россиянам посоветовали не считать цену вина показателем его качества

Известиявчера в 23:05

В Роскачестве назвали минимальную стоимость хорошего вина

REGNUM01:12

Роскачество не считает цену вина показателем его качества

ПРАЙМвчера в 20:30
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Политика

Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке

Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
Происшествия

Стала известна причина вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге

Выясняются все детали произошедшего. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку.
Газета.Ru 01:40
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

РИА Новости вчера в 21:25
Технологии

США отметили общий недостаток российских истребителей

Ferra 00:32
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика

США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Политика

СБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключенными с Россией

Процесс переговоров по обмену заключенными между Россией и Украиной еще продолжается, соглашения по этому вопросу еще нет.
РБК 01:28
Политика

Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Общество

РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы

Речь идет о развитии Киевского, Белорусского и Курского вокзалов с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца, Савеловского вокзала совместно с грузовым двором Москва — Бутырская, а также грузового двора Москва — Митьково-2 в Сокольниках.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

В лесу под Санкт-Петербургом нашли пропавшую девочку

Вести.Ru вчера в 14:46
Политика

Осужденного за шпионаж украинца Сущенко привезли в Москву из колонии

Осужденного в России за шпионаж украинца Романа Сущенко доставили из колонии в СИЗО "Лефортово" в Москве, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, передает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 10:11
Авто

Chevrolet Corvette превратили во внедорожник с 6,2-литровым дизелем

Рэй провел небольшое исследование и понял, что 6,2-литровый двигатель от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок подходит на Corvette.
Тарантас Ньюс вчера в 14:55
Общество

С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция

Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
BFM.ru 28 августа в 10:40
Политика

Макрон призвал Зеленского завершить конфликт в Донбассе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонных переговоров призвал лидера Украины Владимира Зеленского принять меры для завершения конфликта на Украине.
Газета.Ru 01:22
Политика

Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 28 августа в 22:24
Политика

Гончарук назначен премьер-министром Украины

Верховная рада назначила премьер-министром Украины Алексея Гончарука — его кандидатуру поддержали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Парламентская газета вчера в 11:13
Спорт

Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее

BFM.ru 00:21
Футбол

РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter

Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на сообщение в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гола бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
Матч ТВ вчера в 20:06
Общество

Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря

Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Кино

Анджелина Джоли мечтает получить роль в «Звездных войнах»

Напомним, что новый девятый эпизод серии фильмов «Звездные войны» выйдет на большие экраны кинотеатров 19 декабря этого года.
ГЛАС.RU 01:32
Кино

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
Происшествия

Россияне пообещали выбить зубы матерям за игры детей на чужой площадке

В Санкт-Петербурге жители прогнали со своего двора двух матерей, приведших детей на детскую площадку.
Lenta.ru 00:44
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Футбол

Дочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет

РБК 01:09
Транспорт

Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Политика

Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 28 августа в 03:42
Экономика

Saudi Aramco планирует провести IPO в два этапа

По словам источников, в ходе первого этапа акции компании будут размещены на бирже в Саудовской Аравии, причем уже в 2019 году.
Финмаркет вчера в 10:39
Футбол

«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и покинула Лигу Европы

В ответном матче квалификации ЛЕ украинская "Заря" сыграла вничью с "Эспаньолом". Дальше за счет домашней победы 3:1 прошли испанцы.
Soccer.ru вчера в 15:14
Политика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
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