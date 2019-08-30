Этот потребительский миф опроверг "Винный гид России" Роскачества, в который вошло более 150 качественных российских вин в ценовой категории от 250 до 500 рублей на полке. Всего было исследовано 320 образцов, 200 из них получили оценку выше ГОСТ", - сообщил Лоевский.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, кубанское красное вино, изготовленное из российского винограда, заметно превосходит по качеству вино из импортного виноматериала, произведенное в России, при той же стоимости. Об этом говорится в рекомендациях Роскачества по выбору красных вин.

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