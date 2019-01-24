Общество
В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посудыИзвестия 00:00
Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках. В ходе исследования, в частности, оценивались моющая способность, расход и безопасность. Результаты экспертизы опубликованы на официальном сайте организации в четверг, 24 января.
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Как средство для мытья посуды отмоет больше тарелок: исследование Роскачества
Комсомольская правда00:00
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Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в четверг утром, при этом курс доллара упал ниже отметки 66 руб. впервые с 7 декабря; рубль слегка растет к бивалютной корзине на фоне небольшого повышения большинства валют emerging markets.
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Гипермаркет «Глобус» в Подмосковье эвакуировали из-за 60-метровой трещины
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В Магнитогорске - крупный пожар: горит здание сталеплавильного цеха калибровочного завода.
Обновлено в 03:26
Общество
В выходные на Москву обрушится самый мощный за зиму снегопад
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В Государственном историческом музее заявили о пропаже древней иконы
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Технологии
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Обновлено вчера в 18:50
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Россельхознадзор заявил о хакерской атаке системы ВетИС
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