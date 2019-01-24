В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посудыИзвестия 00:00

Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках. В ходе исследования, в частности, оценивались моющая способность, расход и безопасность. Результаты экспертизы опубликованы на официальном сайте организации в четверг, 24 января.

В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды

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