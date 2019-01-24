Общество

В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посудыИзвестия 00:00

Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках. В ходе исследования, в частности, оценивались моющая способность, расход и безопасность. Результаты экспертизы опубликованы на официальном сайте организации в четверг, 24 января.
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Роскачество назвало лучшие моющие средства

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Роскачество не нашло серьезных нарушений при проверке средств для мытья посуды

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Чистота без густоты: Роскачество назвало лучшие моющие средства

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Эксперты Роскачества назвали самые безопасные средства для мытья посуды

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Как средство для мытья посуды отмоет больше тарелок: исследование Роскачества

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Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору моющего средства и правильному мытью посуды

ADVIS.ru21 января в 00:58

Средства для мытья посуды: какую информацию нужно искать на упаковке

Сибмеда21 января в 00:11
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Голодные обмороки у кемеровских детей оказались выдумкой

Общероссийский народный фронт проверил информацию о случаях голодных обмороков детей в школах Кемеровской области, эти факты не нашли подтверждения.
Обновлено вчера в 12:04
Общество

Население России уменьшилось впервые за десять лет

Уточняется, что 1 января прошлого года в России проживали примерно 146 миллионов 880 тысяч человек, а 1 января этого года - 146 миллионов 793 тысячи человек.
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Врачи назвали самое полезное мороженое

Самым полезным видом мороженого названо - молочное.
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Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе

Обновлено вчера в 09:05
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Розничные цены на цифровые приставки к аналоговым телевизорам начинаются от 1 тыс. рублей. Присутствуют на рынке более 200 моделей.
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Настя Рыбка поблагодарила Лукашенко за оказанную помощь

«Очень себя плохо чувствую», — призналась она и принесла свои извинения за то, что не явилась на пресс-конференцию.
Обновлено вчера в 10:42
Общество

В Росрыболовстве назвали самую полезную в мире рыбу

Красноярские ученые недавно объявили самой полезной в мире рыбой боганидского гольца, который обитает в озерах Сибири.
Обновлено вчера в 19:15
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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться зимой

Россиянам следует употреблять жирную рыбу, сезонные овощи и фрукты зимой, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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Минэкономики перехватывает руль

По данным Минэкономики, на каждого кандидата в водители пришлось 5,6 попытки сдачи экзаменов, хотя 44% с первого раза сдали «площадку» и 34% «город».
Обновлено вчера в 18:06
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Пассажиропоток на автостанциях Москвы в 2018 году вырос на 13,3%

Пассажиропоток на автостанциях Москвы составил 9 млн человек по итогам прошлого года, что больше на 1,2 млн человек (или 13,3%) по сравнению с 2017 годом.
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В ГИБДД поддержали идею разработки памятки велосипедиста

В ГИБДД поддержали идею разработки памятки, содержащей основные правила поведения велосипедиста как участника дорожного движения.
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До 20 процентов месячной нормы осадков может выпасть в столице

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