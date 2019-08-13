Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой, в первую очередь нужно сверить реальные условия хранения с допустимыми.

В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы

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