Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасыГазета.Ru 03:53
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой, в первую очередь нужно сверить реальные условия хранения с допустимыми.
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Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Экономика
Лев Хасис обменял акции Instamart на долю в венчурном фонде
Совладелец управляющей компании фонда Виктор Орловский говорит, что оценка Instamart в рамках сделки с Fort Ross совпадает с оценкой внешних инвесторов, которую получила компания в последнем инвестиционном раунде, а наличие Сбербанка среди инвесторов фонда не предполагает конфликта интересов у Л. Хасиса.
Обновлено в 04:41
Технологии
Verizon продаёт сервис микроблогов Tumblr владельцу WordPress
Компания Verizon официально объявили о продаже онлайн-платформы микроблогов Tumblr корпорации Automattic Inc, которой в числе прочего принадлежит WordPress.
Обновлено в 03:46
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Культура
Мисс Екатеринбург-2019 оставили без призового автомобиля
Организаторы конкурса "Мисс Екатеринбург" в этом году решили поменять приз, вместо автомобиля победительница получит туристическую путевку, передает корреспондент НАШЕЙ.
Обновлено в 03:53
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Кино
Международный кинофорум пройдет в Петербурге в сентябре
Синепозиум состоится в 43-й раз, однако Россия будет принимать его впервые. Северная столица получила это право в 2018 году.
Обновлено в 03:39
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь «Бременских музыкантов»
Памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская мультипликация» выпущены номиналом три рубля, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 05:17
Политика
Новый владелец «Рустави 2» решил продать канал
Новый владелец телекомпании "Рустави 2" Кибар Халваши объявил о ее продаже. Об этом сообщается на сайте канала.
Обновлено вчера в 06:38
Политика
Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины
Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
Обновлено в 01:34
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Футбол
Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»
Капитан "Барселоны" Лионель Месси позвонил своему другу Неймару и попросил его не переходить в мадридский "Реал".
Обновлено в 00:39
Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 04:31
Политика
Россия оказалась самой упоминаемой страной в Twitter Трампа
Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упоминает в своем "Твиттере" Российскую Федерацию чаще, чем любую другую страну.
Обновлено в 04:30
Общество
Россиянина оштрафовали за пост о Путине и низких зарплатах
Жителя Красноярска оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за пост о президенте России Владимире Путине и низких заработных платах.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
В Су-24 и Су-25 установят катапультные кресла с подогревом
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Вышинский доставлен в апелляционный суд в Киеве
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен на заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы на продление ему срока содержания под стражей.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Британский корабль HMS Kent направляется в Персидский залив
Британский фрегат HMS Kent, который базировался в Портсмуте, направляется в Персидский залив.
Обновлено в 03:52
Политика
В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE
Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
На Шри-Ланке спасли тонущих в океане россиян
Обновлено в 03:24
Культура
Сотрудники Доренко ушли с радио и основали новый проект
Работавшие под руководством Сергея Дорекно на радиостанции «Говорит Москва» журналисты объявили о создании нового проекта, сообщается в Telegram-канале «Подъем».
Обновлено в 03:28
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Политика
Reuters назвал главного кандидата на пост посла США в России
Новым послом США в России может стать Стивен Биган - по крайней мере, именно его в качестве претендента называют источники Reuters.
Обновлено в 04:21
Финансы
Курс доллара и евро вновь вырос
Курс доллара и евро вновь вырос Курс валют на сегодня, 13 августа.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк может не выехать за границу из-за долгов
Приставы выступили с требованием запретить российской актрисе Анастасии Заворотнюк выезжать за пределы страны.
Обновлено в 03:53