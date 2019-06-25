Общество
В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питанияREGNUM 01:56
Экспертизу прошла 21 торговая марка сухих смесей из 11 стран стоимостью от 53,43 до 288,25 рубля за 100 г продукта. В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
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Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России
Во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались).
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Порошенко остается теневым президентом Украины
Главой МИД Украины остается Павел Климкин.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Общество
В Мосгоргеотресте прокомментировали данные о существовании «Метро-2»
Управляющий ГБУ «Мосгоргеотрест» Александр Серов прокомментировал данные о существовании под Москвой системы секретных бункеров и линий метро, известной как «Метро-2».
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину
По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18
Политика
Косачев заявил о попытках облить Россию грязью в ПАСЕ
Несмотря на положительный для России результат голосования членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), высказавшихся за возвращение нашей страны в состав Ассамблеи, оппоненты России все же вновь попытались облить ее грязью.
Обновлено в 02:28
Футбол
Бузова предложила Глушакову работу
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Сколько Бари Алибасов заработал на своей болезни
Напомним: 4 июня Бари Алибасов был госпитализирован, после того как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
В Югре осужден вахтовик-педофил
В Югре осудили 29-летнего мужчину, который развращал детей через интернет.В Югре вынесен приговор педофилу из Томской области, который работал вахтовым методом .
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Войска ЦВО приведены в полную боевую готовность по поручению Путина
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы
Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Авто
Автопроизводители: рынок автомобилей в России просядет на 10%
Президент Ассоциации автодилеров РФ Олег Моисеев заявил, что в этом году рынок легковых авто и LCV потеряет 10%.
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия
В Казахстане эвакуируют город из-за взрывов на складе боеприпасов
Мощный взрыв произошел сегодня утром на складе боеприпасов на территории воинской части в Арысе.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия
В Ницце самолет врезался в здание аэропорта
Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.
Обновлено в 02:03
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено вчера в 06:41
Общество
Волгоград попал в топ-25 самых агрессивных городов России
По данным соцопроса агентства Zoom Market, в топ-25 самых агрессивных городов вошел и Волгоград.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Новейший БТР К-16 «Бумеранг» пройдет государственные испытания в июле
Новейший бронетранспортер (БТР) К-16 на перспективной колесной платформе "Бумеранг" приступит к государственным испытаниям этим летом.
Обновлено в 02:58
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Игры
Убивай как хочешь: в Cyberpunk 2077 не будет системы морали
Сообщается, что ожидаемая игра Cyberpunk 2077 не станет исключением в такой тенденции.
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Происшествия
Под Самарой задержали ОПГ с десятью килограммами героина
В Самарской области задержали лидера ОПГ и ее активных участников, у которых изъяли более десяти килограмм героина.
Обновлено в 02:18
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей
Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Министр образования Хакасии перепутала автора «Горя от ума»
Обновлено в 02:03
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12