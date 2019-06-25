В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питанияREGNUM 01:56

Экспертизу прошла 21 торговая марка сухих смесей из 11 стран стоимостью от 53,43 до 288,25 рубля за 100 г продукта. В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.

В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания

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