В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питанияREGNUM 01:56

Экспертизу прошла 21 торговая марка сухих смесей из 11 стран стоимостью от 53,43 до 288,25 рубля за 100 г продукта. В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.

В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания

Общество Первое место в списке самых агрессивных городов России занял Ростов По результатам опроса был составлен рейтинг городов. Первую строчку в рейтинге занял Ростов. За нами идут Москва и Челябинск.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".

Политика Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил на своей странице в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.

Политика В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Происшествия Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море На борту загоревшейся в Средиземном море яхты находились девять человек, никто не пострадал.

Экономика Тариф системы «Платон» подорожает с 1 июля С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы "Платон" составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года – 2,35 руб./км. Далее он будет ежегодно повышаться с 1 февраля примерно на 4% (размер инфляции).

Политика Патрушев призвал США и Израиль объединить усилия с Россией в Сирии Как рассказал российским журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, встреча с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой совета нацбезопасности Израиля Бен-Шаббатом прошла в атмосфере доброжелательности и было очевидно желание сторон достичь цели.

Транспорт Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.

Политика Правительство компенсирует потери авиакомпаниям из-за прекращения полетов в Грузию Вице-премьер Максим Акимов сообщил во вторник, что правительство предусмотрит компенсационные меры авиакомпаниям, которые будут вынуждены прекратить полеты в Грузию.

Общество Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением 22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек.

Шоу-бизнес Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова "Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.

Происшествия Двух подруг ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей После окончания праздника выпускников «Алые паруса» две молодые петербурженки, 22 и 28 лет, согласились выпить с незнакомыми мужчинами на Васильевском острове, передает АН «Оперативное прикрытие».

Театры В Кремле не видели обращение актеров МХАТа к Путину Президент России не занимается назначением худруков театров, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Футбол Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки 25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.

Общество Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках В целом же Министерство промышленности и торговли в 2016-2017 гг. потратило на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 млн руб. Комплексную картину в целом в исследовании получить не удалось - далеко не все госструктуры с готовностью раскрывают такую информацию, поэтому эксперты сосредоточились на тех, кто оказался менее закрытым.

Политика В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.

Политика Тимошенко заявила о конце «нормандского формата» Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование.

Политика Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.

Политика Кадыров прокомментировал отставку Евкурова Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.

Общество В России выбрали регионы для внедрения стандарта развития территорий Оренбургская и Воронежская области станут в России пилотными регионами для внедрения стандарта комплексного развития территорий.

Авто BMW представила концептуальный суперкар Vision M Next Компания BMW представила на конференции BMW NextGen в Мюнхене гибридный концепт-кар Vision M Next.

Гаджеты Xiaomi Mi CC9 получит 32-Мп фронтальную камеру Xiaomi в своём аккаунте в Weibo официально подтвердила, что грядущий смартфон Mi CC9 получит 32-мегапиксельную камеру.

Общество Росреестр по Москве выявил схему мошенничества при аренде недвижимости Управление Росреестра по Москве выявило схему мошенничества при аренде недвижимости. Об этом сообщается на сайте Росреестра.

Игры Опубликованы ролики с геймплеем игры-долгостроя Black Mesa В сеть выложили новые ролики с геймплеем игры Black Mesa, в которых показан мир Зен. Они были опубликованы на YouTube-канале издания IGN.

Интернет Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

Недвижимость Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.