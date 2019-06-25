Общество
В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питанияREGNUM 01:56
Экспертизу прошла 21 торговая марка сухих смесей из 11 стран стоимостью от 53,43 до 288,25 рубля за 100 г продукта. В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
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Общество
Первое место в списке самых агрессивных городов России занял Ростов
По результатам опроса был составлен рейтинг городов. Первую строчку в рейтинге занял Ростов. За нами идут Москва и Челябинск.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил на своей странице в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Политика
В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД
НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
На борту загоревшейся в Средиземном море яхты находились девять человек, никто не пострадал.
Обновлено в 04:27
Экономика
Тариф системы «Платон» подорожает с 1 июля
С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы "Платон" составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года – 2,35 руб./км. Далее он будет ежегодно повышаться с 1 февраля примерно на 4% (размер инфляции).
Обновлено в 00:30
Общество
Новым мэром Липецка стала Евгения Уваркина
Обновлено в 06:00
Политика
Патрушев призвал США и Израиль объединить усилия с Россией в Сирии
Как рассказал российским журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, встреча с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой совета нацбезопасности Израиля Бен-Шаббатом прошла в атмосфере доброжелательности и было очевидно желание сторон достичь цели.
Обновлено в 07:10
Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Правительство компенсирует потери авиакомпаниям из-за прекращения полетов в Грузию
Вице-премьер Максим Акимов сообщил во вторник, что правительство предусмотрит компенсационные меры авиакомпаниям, которые будут вынуждены прекратить полеты в Грузию.
Обновлено в 08:08
Общество
Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением
22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Двух подруг ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей
После окончания праздника выпускников «Алые паруса» две молодые петербурженки, 22 и 28 лет, согласились выпить с незнакомыми мужчинами на Васильевском острове, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 06:07
Театры
В Кремле не видели обращение актеров МХАТа к Путину
Президент России не занимается назначением худруков театров, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Футбол
Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки
25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.
Обновлено вчера в 21:16
Общество
Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках
В целом же Министерство промышленности и торговли в 2016-2017 гг. потратило на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 млн руб. Комплексную картину в целом в исследовании получить не удалось - далеко не все госструктуры с готовностью раскрывают такую информацию, поэтому эксперты сосредоточились на тех, кто оказался менее закрытым.
Обновлено в 09:14
Политика
В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 01:21
Политика
Тимошенко заявила о конце «нормандского формата»
Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование.
Обновлено в 08:20
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии
В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Кадыров прокомментировал отставку Евкурова
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.
Обновлено в 08:14
Общество
В России выбрали регионы для внедрения стандарта развития территорий
Оренбургская и Воронежская области станут в России пилотными регионами для внедрения стандарта комплексного развития территорий.
Обновлено в 09:14
Авто
BMW представила концептуальный суперкар Vision M Next
Компания BMW представила на конференции BMW NextGen в Мюнхене гибридный концепт-кар Vision M Next.
Обновлено в 04:59
Гаджеты
Xiaomi Mi CC9 получит 32-Мп фронтальную камеру
Xiaomi в своём аккаунте в Weibo официально подтвердила, что грядущий смартфон Mi CC9 получит 32-мегапиксельную камеру.
Обновлено в 04:57
Общество
Росреестр по Москве выявил схему мошенничества при аренде недвижимости
Управление Росреестра по Москве выявило схему мошенничества при аренде недвижимости. Об этом сообщается на сайте Росреестра.
Обновлено в 08:51
Игры
Опубликованы ролики с геймплеем игры-долгостроя Black Mesa
В сеть выложили новые ролики с геймплеем игры Black Mesa, в которых показан мир Зен. Они были опубликованы на YouTube-канале издания IGN.
Обновлено в 06:13
Интернет
Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей
Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Обновлено в 02:23
Недвижимость
Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых
Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.
Обновлено в 05:05
Политика
Раскрыт размер зарплаты Зеленского на посту президента
«Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада 12 727 гривен», — цитирует сообщение RT.
Обновлено в 09:27
Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Обновлено в 07:32