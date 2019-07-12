Общество
В Роскачестве дали советы по выбору шашлыкаREGNUM 03:04
Рекомендовано покупать шашлык, упакованный на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, особенно в том случае, если мясо будет приготовлено за городом, на даче, на пикнике. При жаркой погоде возрастает опасность отравиться мясом в «белом» соусе.
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Происшествия
Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»
Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Авто
Названы топ-5 новинок, которые появятся в России в этом году
Специалисты назвали пять моделей, которые появятся на российском рынке до конца текущего года.
Обновлено в 09:18
Футбол
Крауч объявил об окончании карьеры
Нападающий Питер Крауч объявил об окончании карьеры. 38-летний форвард отметил,что принял данное решение после долгих раздумий.
Обновлено в 06:14
Театры
Скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
11 июля не стало Олега Дмитриева. Информацию о кончине актера и режиссера подтвердило руководство МДТ.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные в России виды рака
Самыми распространенными видами рака в 2018 году оказались рак молочной железы, кожи (кроме меланомы), тела матки, предстательной железы и ободочной кишки.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В грузовике команды «Формулы-1» нашли нелегальных мигрантов
Британская полиция обнаружила двух мигрантов в грузовике команды "Формулы-1" "Феррари", передает Bild.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Живодер в Янино привязал собаку к мопеду и тащил по дороге
Очевидцы сообщают о мужчине, который привязал собаку к мопеду и тащил по дороге. Возмущенные горожане рассказали о происшествии в соцсетях.
Обновлено в 08:57
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Политика
Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы
Обновлено в 10:47
Путешествия
В Минкурортов перечислили претензии туристов Крыма
Обновлено в 10:21
Политика
НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко
Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Москве девушка упала в канализацию и исчезла
В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
Обновлено в 07:27
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Овсянников пояснил причины своей отставки
Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников объяснил свою отставку политическими причинами и, в первую очередь, деструктивной деятельностью депутата Алексея Чалого.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Известную певицу отправили в психушку в Москве
Обновлено в 06:38
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено в 07:39
Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и MasterCard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют платёжные системы Visa и MasterCard прекратить работу в России.
Обновлено в 09:30
Финансы
Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» уменьшилась на 12,5%
Выручка за январь-июнь уменьшилась на 5,8% по сравнению с прошлым годом и составила 14,1 млрд руб. Активы банка "Санкт-Петербург" с начала года практически не изменились — 652,4 млрд руб. (+ 0, 1 % к 1 января этого года).
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Британия нарастила военное противостояние с Ираном
Великобритания увеличит свое военное присутствие в Персидском заливе, направив в регион второй военный корабль.
Обновлено в 09:47
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 09:46
Политика
В Молдавии намерены привлечь Саакашвили для проведения реформ в стране
Премьер Молдавии Майя Санду заявила о намерении обратиться к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили с просьбой о помощи в проведении реформ в стране.
Обновлено в 08:19
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о принятии важного для садоводов решения.
Обновлено вчера в 11:17
Спорт
Колесниченко выиграла квалификацию на ЧМ с программой «Лара Крофт»
Колесниченко выступила с технической программой «Лара Крофт», набрав 94,1126 балла. Финал в этом виде программы состоится в субботу.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк
Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Футбол
«Валенсия» заключила контракт с Черышевым
Полузащитник сборной России Денис Черышев подписал контракт с испанской «Валенсией», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 10:19