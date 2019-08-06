Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красного винаИзвестия 01:00
По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин. По итогам исследования виноделен России в недорогом сегменте эксперты рекомендуют вина под марками «Мысхако», «Кубань-Вино», Chateau Tamagne, «Фанагория».
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Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитам
По подсчетам Frank RG, в августе минимальную ставку снижал Газпромбанк — до 9,8%. Но такая ставка доступна только при оформлении обязательного страхования (без страховки она увеличивается на 5–6 п.п.). По данным ЦБ, средняя ставка по кредитам физлицам на более чем один год за май (по последним данным) составила 13,4%.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Московские врачи решили ампутировать руку избитой девочки из Ингушетии
По словам директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, на правой руке девочки имеется точная граница между погибшими и целыми тканями.
Обновлено вчера в 19:41
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
В Ленобласти похитили директора детского сада
Полиция Всеволожского района проверяет информацию о том, что в поселке Янино мужчина похитил свою бывшую сожительницу.
Обновлено в 04:41
Общество
Адвокат Запашных заявил о многомиллионном ущербе от слов Доренко
Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского оценил ущерб от слов покойного экс-главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, сообщает RNS.
Обновлено в 04:15
Общество
Семья Морозовых, в которой родилось четверо детей, получила квартиру
У петербургской семьи Морозовых 23 июля родилось сразу четверо детей.
Обновлено в 05:00
Кино
Анна Исаева требует остановить съемки фильма о Юлии Началовой
Пресс-секретарь покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева выступила с требованием остановить съемки фильма об артистке и прекратить наживаться на ее имени.
Обновлено вчера в 11:09
Экономика
Названы самые популярные сладости у россиян
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Интернет
Пользователи 5G не хотят возвращаться к 4G
Многие новые пользователи 5G заявляют, что высокая скорость передачи данных буквально покорила их, поэтому они уже не смогут вернуться в сети 4G.
Обновлено вчера в 11:20
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Политика
В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
Генпрокуратура Донецкой народной республики определила предварительный круг подозреваемых в гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в августе 2014 года, сообщил РИА Новости представитель ведомства Владислав Седнев.
Обновлено в 02:35
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Массовая драка произошла в Москве
Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Армия и оружие
Северная Корея продолжила ракетные пуски
Обновлено вчера в 17:51
Музыка
«Сплин» и Баста споют песни «Кино» в Кремле
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
В Башкирии зафиксировали массовую гибель рыбы
По данным ведомства, сообщение о массовой гибели рыбы поступило спасателям 6 августа, после этого на место выехали сотрудники 14-го отряда федеральной противопожарной службы по РБ, которые подтвердили информацию.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Генпрокуратура: Власти регионов искажали статистику о лесных пожарах
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Авто
Названы самые продаваемые автомобили Lada за 7 месяцев
Обновлено в 02:55
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Космос
В РФ разрабатывают проект спутников-заправщиков
В России разрабатывают проект «космической бензоколонки».
Обновлено в 05:56
Экономика
Ведущие американские газетные издательства объявили о слиянии
Американская компания New Media Investment Group, владеющая издательством GateHouse Media, приобретет своего конкурента – компанию Gannett.
Обновлено в 04:32
Политика
В Панаме возбуждено дело о причастности Порошенко к отмыванию денег
Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 04:34
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено вчера в 08:18
Общество
Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму
Обновлено в 05:43
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55