По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин. По итогам исследования виноделен России в недорогом сегменте эксперты рекомендуют вина под марками «Мысхако», «Кубань-Вино», Chateau Tamagne, «Фанагория».

В Роскачестве дали советы по выбору красного вина

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