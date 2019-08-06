Общество
В Роскачестве дали рекомендации по выбору винаМосковский Комсомолец 07:40
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина. По их словам, важно выбирать напиток из российского винограда. Причина, в первую очередь, в цене.
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с чего всё началось
По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин. По итогам исследования виноделен России в недорогом сегменте эксперты рекомендуют вина под марками «Мысхако», «Кубань-Вино», Chateau Tamagne, «Фанагория».Известия01:00
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Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Общество
Австрийские власти реконструируют дом Гитлера
Власти страны выплатили компенсацию экс-владелице дома, где родился Гитлер, в размере 810 миллионов евро (около 58 миллионов рублей).
Обновлено в 04:50
Авто
Volkswagen Touareg получил новые опции в России
Компания Volkswagen расширила набор стандартного и опционального оборудования кроссовера Volkswagen Touareg 2020 модельного года в России.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на Тверской улице в Москве
Обновлено в 06:54
Технологии
Покупатели возвращают купленную в интернете одежду в одном случае из пяти
Обновлено в 08:55
Происшествия
В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи
Сегодня, шестого августа, вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые направлены на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в разбое сотрудника ФСБ
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника Управления «К» ФСБ России Александра Карелина, являющегося фигурантом дела о разбойном нападении, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Китай раскритиковал США за выход из ДРСМД
Директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению министерства иностранных дел Китая Фу Цун считает, что Соединенные Штаты намеренно обвинили Россию в несоблюдении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Здоровье
Старение остановит 8 кружек чая в день
Обновлено вчера в 05:01
Общество
Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним
Обновлено в 08:58
Происшествия
СК подтвердил гибель одного человека в результате взрывов в Ачинске
В результате взрывов боеприпасов в городе Ачинске Красноярского края погиб один человек, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 08:40
Политика
В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива
Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе во время шторма.
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
Девушка с битой отстояла право проезда по тротуару Комендантского
Тут из машины вышла девушка с бейсбольной битой в руках и заставила мужчину освободить дорогу.
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Красноярском крае пропал частный самолет
Частный самолет не вышел на связь в Таймырском муниципальном районе Красноярского края, сообщили во вторник ТАСС в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 08:43
Общество
В Японии из-за аномальной жары за неделю умерли 57 человек
В результате погибли 57 человек, почти 20 тысяч человек были госпитализированы. жаВ Японии из-за аномальной жары за неделю умерли 57 человек.
Обновлено в 07:07
Футбол
Болельщики признали Джикия лучшим игроком «Спартака» в июле
Футболист «Спартака» Георгий Джикия признан лучим игроком команды в июле по версии болельщиков.
Обновлено в 08:45
Гаджеты
Новый смартфон Samsung придет в Россию по цене трех Xiaomi Mi 9
Для сравнения - флагман Xiaomi Mi 9 продается на официально сайте компании за 29990 рублей, Huawei P30 можно приобрести за 39990 рублей.
Обновлено в 07:24
Экономика
В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России
В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Авто
Pininfarina намерена выпустить электрический седан и кроссовер
В самое ближайшее время итальянцы запустят в производство свой гиперкар Battista, который был представлен весной этого года.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Перми после урагана остаются поваленные деревья
В Перми 6 августа бушует ураган. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Обновлено в 08:22
Экономика
Акции «Уралкалия» подорожали на бирже почти на 20%
Акции «Уралкалия» с начала торгов во вторник, 6 августа, на Московской бирже выросли на 17% к цене открытия, следует из данных торговой площадки.
Обновлено в 04:42
Авто
Renault Duster получил камеру GoPro
Renault Duster получил GoPro-версию, оснащенную камероуй GoPro 7 Hero и дополнительной светотехникой.
Обновлено в 08:48
Футбол
«Динамо» согласовало контракт с Нойштедтером
Обновлено в 05:54