По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин. По итогам исследования виноделен России в недорогом сегменте эксперты рекомендуют вина под марками «Мысхако», «Кубань-Вино», Chateau Tamagne, «Фанагория».

с чего всё началось

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина. По их словам, важно выбирать напиток из российского винограда. Причина, в первую очередь, в цене.

В Роскачестве дали рекомендации по выбору вина

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