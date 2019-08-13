Общество
В Роскачестве дали рекомендации по выбору варёной колбасыRT на русском 03:17
Роскачество рассказало, как выбрать колбасу с качественным и безопасным составом, сообщает Inforeactor. Варёная колбаса должна быть упругой, светло-розового или розового цвета, а консистенция не должна содержать комочков и явных цветовых пятен.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:18, Вашингтон
Политика
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Общество
Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем
Боец спецподразделения ОМОН рассказал изданию, что уже несколько лет стоит в очереди на выплату для приобретения жилья.
Обновлено в 05:04
Политика
Кремль прокомментировал данные о радиации в Северодвинске
Напомним, ранее во вторник в Росгидромете сообщили, что уровень радиации в Северодвинске при инциденте на военном полигоне 8 августа был превышен в 4-16 раз.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной опубликовал умилительное видео с дочерью Теоной
Дочь российской актрисы и телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова Теона, по мнению фолловеров, становится звездой Instagram.
Обновлено 10 августа в 12:42
Авто
На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика
«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Авто
Porsche представил самый мощный гибридный Cayenne
Новинка получит гибридный силовой агрегат, общая мощность которого будет достигать 680 л.с. Новый Porsche Turbo S E-Hybrid будет доступен как в обычном кузове кроссовера, так и в версии Coupe.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»
Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
Обновлено вчера в 20:09
Футбол
Василий Кикнадзе: «Рибери? 2 сентября расскажу все с фамилиями и паролями»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил "СЭ", что до закрытая трансферного окна не намерен говорить о активности клуба на рынке.
Обновлено в 04:47
Общество
Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей
Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 03:39
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
К другим причинам медленного роста Задорнов относит повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил ее дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны США.
Обновлено в 04:37
Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Экономика
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 05:47
Политика
В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве
В Москве имели место как законные согласованные акции, так и попытки организации беспорядков.
Обновлено в 06:13
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Политика
В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным
Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Гаджеты
Новые умные часы Huami Amazfit получили экран лучше, чем у Apple Watch
Поначалу многие пользователи даже подумали, что на картинке изображены Apple Watch — настолько похожи эти модели, но топ-менеджер Huami сообщил, что именно так выглядят новые умные часы Amazfit.
Обновлено в 03:09
Политика
Ущерб Грузии от снижения турпотока оценили в $60 млн
В прошлом месяце туристическая отрасль Грузии потеряла до 60 млн долларов.
Обновлено вчера в 07:57
Футбол
На стадионе во Львове перед матчем прозвучала песня о любви к Москве
Обновлено 11 августа в 20:26
Футбол
«Крылья Советов» уступили «Ростову», продолжив серию поражений
В прошедшем домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу «Ростов» обыграл самарские «Крылья Советов».
Обновлено вчера в 15:59