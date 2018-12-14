с чего всё началось

Эксперты Роскачества подробно рассказали, как выбрать лучшее игристое вино и не перепутать его с винным напитком.

В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к Новому году

Здоровье Здоровье Глава Минздрава упрекнула россиян в нерациональном питании Выбор россиянами продуктов питания нерационален, мужчины стали вдвое больше страдать ожирением, прорабатываются меры сокращения потребления соли и сахара, в том числе повышение акцизов, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Общество Общество Кабмин утвердил список зон на границе с дьюти-фри Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, в котором определены пункты пропуска через государственную границу России, в которых возможна беспошлинная торговля.

Общество Общество ГИБДД планирует разрешить регистрацию автомобиля в МФЦ Документ размещен на портале regulation.gov.ru Напомним, в Москве, Татарстане в рамках эксперимента в ряде МФЦ автомобили уже регистрируются, для этого прямо в центрах располагаются сотрудники ГИБДД, оборудована площадка осмотра.

Общество Общество Типография «Экстра М» прекращает работу с 2019 года Типография «Экстра М» Дмитрия Ананьева предупредила клиентов, что с января 2019 года прекращает работать, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на работников нескольких издательств.

Общество Общество Парламент Ирландии принял законопроект о легализации абортов Парламент Ирландии в четверг принял законопроект о легализации искусственного прерывания беременности.

Общество Общество В Финляндии закрыли программу изучения русского языка Власти Финляндии закрыли экспериментальную программу, согласно которой в школах в восточных районах страны был введён русский язык в качестве альтернативы шведскому.

Общество Общество Американка оскорбила соперниц на конкурсе «Мисс Вселенная» Участвующая в конкурсе "Мисс Вселенная" американка позволила себе ряд высказываний, которые возмутили интернет-пользователей.

Здоровье Здоровье В депздраве рассказали, что делать с примерзшим к металлу языком Врач общей практики городской поликлиники №109 столичного департамента здравоохранения Екатерина Иванова заявила, что на примерзший металлу язык следует подышать теплым воздухом или полить его водой.

Общество Общество Дизайн карт «Тройка» посвятили открытию новой сцены Театра Табакова

Общество Общество Умер создатель радиолокационной станции системы ПРО Москвы Виктор Слока, разработавший многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) "Дон-2Н" для системы противоракетной обороны Москвы, скончался на 87-м году жизни.

Общество Общество Навальный сообщил о перспективе нового ареста Оппозиционер Алексей Навальный в четверг сообщил, что его вызывают к судебному приставу для оформления административного протокола за неудаление из интернета порочащей информации.

Общество Общество Москвичи сделают новогодние подарки для благотворительных фондов Всех желающих приглашают присоединиться к акции и сделать новогодние подарки для благотворительных фондов, сообщается на портале мэра Москвы.

Общество Общество Госдума поддержала введение видеофиксации техосмотров Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит фото- и видеофиксацию техосмотра для достоверного установления факта его проведения.