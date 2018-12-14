Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к Новому году
Российская газета
вчера в 16:32

Эксперты Роскачества подробно рассказали, как выбрать лучшее игристое вино и не перепутать его с винным напитком.
Российская газетавчера в 16:32
с чего всё началось
Эксперты "Роскачества" дали рекомендации
 по выбору игристого вина к Новому году, рассказали, чем шампанское отличается от винного напитка и можно ли купить хорошее вино за 300 рублей.
Life.ruвчера в 23:28

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В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать шампанское

URA.Ru01:05

Эксперты раскрыли секрет выбора шампанского к Новому году

Московский Комсомолец00:40

Роскачество дало советы по выбору шампанского к Новому году

Кубань 24вчера в 23:37

Не всё то шампанское, что с пузырьками. Как выбрать хорошее вино к Новому году

Life.ruвчера в 23:28

В Роскачестве дали рекомендации по выбору шампанского к Новому году

RT на русскомвчера в 21:59

Роскачество разработало рекомендации по выбору шампанского к Новому году

ТАССвчера в 20:18

Как выбрать хорошее шампанское к Новому году? Рассказали в Роскачестве

Телеканал 360°вчера в 19:26
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Здоровье

Глава Минздрава упрекнула россиян в нерациональном питании

Выбор россиянами продуктов питания нерационален, мужчины стали вдвое больше страдать ожирением, прорабатываются меры сокращения потребления соли и сахара, в том числе повышение акцизов, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 09:58
Общество

Кабмин утвердил список зон на границе с дьюти-фри

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, в котором определены пункты пропуска через государственную границу России, в которых возможна беспошлинная торговля.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

ГИБДД планирует разрешить регистрацию автомобиля в МФЦ

Документ размещен на портале regulation.gov.ru Напомним, в Москве, Татарстане в рамках эксперимента в ряде МФЦ автомобили уже регистрируются, для этого прямо в центрах располагаются сотрудники ГИБДД, оборудована площадка осмотра.
Обновлено вчера в 11:39
Общество

Типография «Экстра М» прекращает работу с 2019 года

Типография «Экстра М» Дмитрия Ананьева предупредила клиентов, что с января 2019 года прекращает работать, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на работников нескольких издательств.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

Парламент Ирландии принял законопроект о легализации абортов

Парламент Ирландии в четверг принял законопроект о легализации искусственного прерывания беременности.
Обновлено вчера в 21:57
Общество

В Финляндии закрыли программу изучения русского языка

Власти Финляндии закрыли экспериментальную программу, согласно которой в школах в восточных районах страны был введён русский язык в качестве альтернативы шведскому.
Обновлено вчера в 19:16
Общество

Американка оскорбила соперниц на конкурсе «Мисс Вселенная»

Участвующая в конкурсе "Мисс Вселенная" американка позволила себе ряд высказываний, которые возмутили интернет-пользователей.
Обновлено вчера в 19:38
Здоровье

В депздраве рассказали, что делать с примерзшим к металлу языком

Врач общей практики городской поликлиники №109 столичного департамента здравоохранения Екатерина Иванова заявила, что на примерзший металлу язык следует подышать теплым воздухом или полить его водой.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Дизайн карт «Тройка» посвятили открытию новой сцены Театра Табакова

Обновлено в 00:02
Общество

Умер создатель радиолокационной станции системы ПРО Москвы

Виктор Слока, разработавший многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) "Дон-2Н" для системы противоракетной обороны Москвы, скончался на 87-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:56
Общество

Навальный сообщил о перспективе нового ареста

Оппозиционер Алексей Навальный в четверг сообщил, что его вызывают к судебному приставу для оформления административного протокола за неудаление из интернета порочащей информации.
Обновлено вчера в 09:43
Общество

Москвичи сделают новогодние подарки для благотворительных фондов

Всех желающих приглашают присоединиться к акции и сделать новогодние подарки для благотворительных фондов, сообщается на портале мэра Москвы.
Обновлено в 00:02
Общество

Госдума поддержала введение видеофиксации техосмотров

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит фото- и видеофиксацию техосмотра для достоверного установления факта его проведения.
Обновлено вчера в 06:39
Общество

Кожемяко рассказал об увеличении финансирования Владивостока

Обновлено вчера в 20:55
Общество

В Госдуме РФ предложили включать в состав поезда вагон «для одиноких»

Обновлено вчера в 22:39
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