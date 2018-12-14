Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к Новому году
В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к Новому годуРоссийская газетавчера в 16:32
Эксперты Роскачества подробно рассказали, как выбрать лучшее игристое вино и не перепутать его с винным напитком.
Российская газетавчера в 16:32
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с чего всё началось
Эксперты "Роскачества" дали рекомендации по выбору игристого вина к Новому году, рассказали, чем шампанское отличается от винного напитка и можно ли купить хорошее вино за 300 рублей.Life.ruвчера в 23:28
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Здоровье
Глава Минздрава упрекнула россиян в нерациональном питании
Выбор россиянами продуктов питания нерационален, мужчины стали вдвое больше страдать ожирением, прорабатываются меры сокращения потребления соли и сахара, в том числе повышение акцизов, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 09:58
Общество
Кабмин утвердил список зон на границе с дьюти-фри
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, в котором определены пункты пропуска через государственную границу России, в которых возможна беспошлинная торговля.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
ГИБДД планирует разрешить регистрацию автомобиля в МФЦ
Документ размещен на портале regulation.gov.ru Напомним, в Москве, Татарстане в рамках эксперимента в ряде МФЦ автомобили уже регистрируются, для этого прямо в центрах располагаются сотрудники ГИБДД, оборудована площадка осмотра.
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Типография «Экстра М» прекращает работу с 2019 года
Типография «Экстра М» Дмитрия Ананьева предупредила клиентов, что с января 2019 года прекращает работать, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на работников нескольких издательств.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Парламент Ирландии принял законопроект о легализации абортов
Парламент Ирландии в четверг принял законопроект о легализации искусственного прерывания беременности.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
В Финляндии закрыли программу изучения русского языка
Власти Финляндии закрыли экспериментальную программу, согласно которой в школах в восточных районах страны был введён русский язык в качестве альтернативы шведскому.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Американка оскорбила соперниц на конкурсе «Мисс Вселенная»
Участвующая в конкурсе "Мисс Вселенная" американка позволила себе ряд высказываний, которые возмутили интернет-пользователей.
Обновлено вчера в 19:38
Здоровье
В депздраве рассказали, что делать с примерзшим к металлу языком
Врач общей практики городской поликлиники №109 столичного департамента здравоохранения Екатерина Иванова заявила, что на примерзший металлу язык следует подышать теплым воздухом или полить его водой.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Дизайн карт «Тройка» посвятили открытию новой сцены Театра Табакова
Обновлено в 00:02
Общество
Умер создатель радиолокационной станции системы ПРО Москвы
Виктор Слока, разработавший многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) "Дон-2Н" для системы противоракетной обороны Москвы, скончался на 87-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
Навальный сообщил о перспективе нового ареста
Оппозиционер Алексей Навальный в четверг сообщил, что его вызывают к судебному приставу для оформления административного протокола за неудаление из интернета порочащей информации.
Обновлено вчера в 09:43
Общество
Москвичи сделают новогодние подарки для благотворительных фондов
Всех желающих приглашают присоединиться к акции и сделать новогодние подарки для благотворительных фондов, сообщается на портале мэра Москвы.
Обновлено в 00:02
Общество
Госдума поддержала введение видеофиксации техосмотров
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит фото- и видеофиксацию техосмотра для достоверного установления факта его проведения.
Обновлено вчера в 06:39
Общество
Кожемяко рассказал об увеличении финансирования Владивостока
Обновлено вчера в 20:55
Общество
В Госдуме РФ предложили включать в состав поезда вагон «для одиноких»
Обновлено вчера в 22:39