Согласно ответу Росгвардии, Федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ» не обязывает росгвардейцев при обращении к гражданину называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявлять служебное удостоверение.

с чего всё началось

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину. Также, по данным ведомства, сотрудники могут запросто задержать человека, осмотреть его вещи и даже изучить файлы в телефоне, если видят его причастность к какому-либо преступлению.

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

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