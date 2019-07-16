Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представлятьсяГазета.Ru 13:30

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину. Также, по данным ведомства, сотрудники могут запросто задержать человека, осмотреть его вещи и даже изучить файлы в телефоне, если видят его причастность к какому-либо преступлению.
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с чего всё началось

Росгвардия: сотрудник не обязан представляться и может попросить ваш телефон

Согласно ответу Росгвардии, Федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ» не обязывает росгвардейцев при обращении к гражданину называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявлять служебное удостоверение.
ПроВладимирвчера в 06:12

Подробнее о событии

В полицейском профсоюзе опровергли право Росгвардии требовать показать телефон

URA.Ru12:52

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Газета.Ru13:30

В Росгвардии заявили, что сотрудники не обязаны представляться и при осмотре могут требовать телефон

Говорит Москвавчера в 07:50

Росгвардия не усмотрела в законе требования к ее бойцам представляться

РБК10:34

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

РИА Новости10:25

Бойцы Росгвардии, по словам руководства ведомства, не обязаны представляться гражданам, когда останавливают на улице

Эхо Москвы15:31

Росгвардия: сотрудник не обязан представляться и может попросить ваш телефон

ПроВладимирвчера в 06:12
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Космос

Прототип лунохода Тойоты будет сделан из серийного автомобиля

Обновлено в 03:43
Финансы

Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи

Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.
Обновлено в 09:57
Экономика

Российские пенсионеры отказались копить на старость

На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено в 08:54
Политика

Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер

Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 16:54
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Хоккей

Ринат Валиев подписал контракт с «Калгари»

24-летний российский хоккеист Ринат Валиев во вторник, 16-го июля, официально оформил отношения с заокеанским клубом "Калгари Флэймз".
Обновлено в 14:29
Политика

Трамп лишил Турцию самолетов F-35 из-за российских С-400

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом Доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 16:25
Общество

Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля

Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.
Обновлено в 02:31
Общество

В работе Instagram и Facebook произошел сбой

В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 15:32
Футбол

Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»

Обновлено в 13:39
Происшествия

Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка

Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.
Обновлено в 15:58
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб

Хранить хлеб эксперты советуют в хлебнице с естественной вентиляцией воздуха или в тканевой обёртке. А вот от полиэтилена лучше отказаться.
Обновлено в 06:25
Политика

Постпред Украины назвал закон о госязыке внутренним делом страны

Введение на Украине закона о госязыке является внутренним делом страны, заявил украинский постпред при ООН Владимир Ельченко на заседании Совбеза международной организации, посвященному вопросу принятия данной инициативы.
Обновлено в 12:23
Происшествия

В Крыму из-за отравления госпитализировали более 30 детей

Более 30 детей госпитализированы во вторник из-за отравления в санатории в Крыму, трое из них в реанимации, сообщили ТАСС в администрации города Евпатория.
Обновлено в 16:45
Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

В Москве вечером 16 июля и в ночь на 17 июля ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом говорится в прогнозе регионального главка МЧС.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве

Обновлено в 11:11
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цену на одну из модификаций Lada Vesta Cross

Специалисты в ходе мониторинга цен на автомобили Лада зафиксировали удорожание Lada Vesta Cross в версии Luxe Multimedia с 1,8-литровым двигателем и АМТ.
Обновлено в 05:26
Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии

Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Из горящей гостиницы возле «Москва-Сити» эвакуировали 70 человек

Из гостиницы в Пресненском районе столицы эвакуировали порядка 70 человек из-за пожара.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие

Сирийская армия готовит очередное наступление на северо-западе Сирии

Сирийская арабская армия ведет подготовку к очередному этапу наступления в зоне Большого Идлиба.
Обновлено в 09:02
Общество

Сбой произошел в единой базе российских загсов

Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».
Обновлено в 09:41
Происшествия

Начальник новгородского ГИБДД задержан за взятку

Уголовное дело в отношении руководителя управления ГИБДД по Новгородской области пополнилось еще одним эпизодом.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие

Расследование катастрофы МН-17 пять лет тиражирует фейки

Очередной отчет журналистской группы Bellingcat, который посвящен расследованию крушения малайзийского рейса МН-17 на Донбассе, вышел недавно.
Обновлено в 15:25
Общество

Госдума в первом чтении одобрила возвращение курилок в аэропорты

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, предполагающий возвращение зон для курения в российские аэропорты.
Обновлено в 15:32
Политика

Вице-премьер Италии рассказал, что получал угрозы от украинцев

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини получал угрозы от украинцев.
Обновлено в 10:49
Гаджеты

Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки

Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено в 15:47
Спорт

Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд

Во вторник, 16-го июля, отечественных поклонников лёгкой атлетики порадовала одна из самых титулованных спортсменок России Мария Ласицкене, одержавшая свою 16-ю победу подряд на официальных соревнованиях.
Обновлено в 16:14
Кино

«Игра престолов» побила рекорд по номинациям на премию «Эмми»

Сериал "Игра престолов" включена в рекордные 32 номинации американской телевизионной премии "Эмми" 2019 года, передает Associated Press.
Обновлено в 14:05
Политика

Трамп заявил об отсутствии у США намерения сменить режим в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к смене режима в Иране, пишет The Hill во вторник.
Обновлено в 16:22
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