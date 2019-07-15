Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представлятьсяГазета.Ru 13:30

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину. Также, по данным ведомства, сотрудники могут запросто задержать человека, осмотреть его вещи и даже изучить файлы в телефоне, если видят его причастность к какому-либо преступлению.
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Росгвардия: сотрудник не обязан представляться и может попросить ваш телефон

Согласно ответу Росгвардии, Федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ» не обязывает росгвардейцев при обращении к гражданину называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявлять служебное удостоверение.
ПроВладимирвчера в 06:12

Подробнее о событии

В полицейском профсоюзе опровергли право Росгвардии требовать показать телефон

URA.Ru12:52

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Газета.Ru13:30

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

РИА Новости10:25

Росгвардия не усмотрела в законе требования к ее бойцам представляться

РБК10:34

Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину не обязаны называть свою должность, звание, фамилию

Эхо Москвы09:03

В Росгвардии заявили, что сотрудники не обязаны представляться и при осмотре могут требовать телефон

Говорит Москвавчера в 07:50

Росгвардия: сотрудник не обязан представляться и может попросить ваш телефон

ПроВладимирвчера в 06:12
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