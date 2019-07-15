Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представлятьсяГазета.Ru 13:30
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину. Также, по данным ведомства, сотрудники могут запросто задержать человека, осмотреть его вещи и даже изучить файлы в телефоне, если видят его причастность к какому-либо преступлению.
Читать в источнике
Оценить741
с чего всё началось
Согласно ответу Росгвардии, Федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ» не обязывает росгвардейцев при обращении к гражданину называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявлять служебное удостоверение.ПроВладимирвчера в 06:12
Подробнее о событии
Показать все источники
В Росгвардии заявили, что сотрудники не обязаны представляться и при осмотре могут требовать телефон
Говорит Москвавчера в 07:50
Росгвардия: сотрудник не обязан представляться и может попросить ваш телефон
ПроВладимирвчера в 06:12
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 13:55, Ашберн
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Певица Слава одобряет откровенные фотосессии своей дочери
Слава объяснила, что её старшая дочь очень творческая натура, Саша отучилась некоторое время в театральном училище им. Щепкина, а потом перевелась на лингвиста.
Обновлено в 04:56
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Отели, которые увеличили стоимость отдыха, не досчитались туристов. В итоге бизнес Турции возвращается к первоначальным ценам.
Обновлено в 12:48
Кино
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Космос
Роскосмос усомнился в безопасности кораблей Crew Dragon и Starliner
У Роскосмоса есть сомнения по поводу безопасности полетов на американских аппаратах Starliner и Crew Dragon, об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Обновлено в 12:13
Политика
Небензя призвал ООН отреагировать на украинский закон о языке
Постпред России при ООН Василий Небензя предложил СБ ООН беспристрастно оценить украинский закон о государственном языке, нарушающий минские соглашения.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за С-400
Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что покупка Турцией российских ЗРС С-400 подрывает потенциал истребителей-бомбардировщиков F-35, в разработке которых принимает участие Анкара.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Политика
Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение
По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Смолову предложили лечь в гроб и потереть морковку Бузовой
Обновлено в 10:19
Политика
Урсулу фон дер Ляйен назначили новым председателем Еврокомиссии
Европарламент, после периода непростого обсуждения кандидатуры, согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 13:41
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Политика
Украина анонсировала обмен пленными с Россией
По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Политика
Австрия разрешила экстрадицию в США украинского олигарха Фирташа
Экстрадиция Фирташа в США была одобрена Верховным судом Австрии 25 июня.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
Авто
Представлен обновленный Nissan Skyline для Японии
Компания Nissan представила обновленный седан Nissan Skyline для рынка Японии.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления
По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Космос
Астрономы нашли общий фактор у «радиосигналов пришельцев»
Обновлено в 10:48
Политика
Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке
Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.
Обновлено в 11:03
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала фото в нижнем белье после разрыва с Купером
Поклонники пары российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера горюют из-за новости об их расставании, но Шейк продолжает демонстрировать свое идеальное тело в социальных сетях.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП – в машину, в которой она ехала, врезался грузовик.
Обновлено в 05:06
Спорт
Российские синхронистки выиграли золото на ЧМ в Южной Корее
Замкнули тройку лучших украинские спортсменки.
Обновлено в 09:15