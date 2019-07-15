Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представлятьсяГазета.Ru 13:30
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину. Также, по данным ведомства, сотрудники могут запросто задержать человека, осмотреть его вещи и даже изучить файлы в телефоне, если видят его причастность к какому-либо преступлению.
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с чего всё началось
Согласно ответу Росгвардии, Федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ» не обязывает росгвардейцев при обращении к гражданину называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявлять служебное удостоверение.ПроВладимирвчера в 06:12
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В Росгвардии заявили, что сотрудники не обязаны представляться и при осмотре могут требовать телефон
Говорит Москвавчера в 07:50
Росгвардия: сотрудник не обязан представляться и может попросить ваш телефон
ПроВладимирвчера в 06:12
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
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