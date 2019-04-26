Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницуРоссийская газета 08:05
По итогам голосования самой красивой девушкой стала Анна Храмцова - прапорщик полиции из управления Росгвардии по Свердловской области.
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Екатеринбурженка стала главной красоткой Росгвардии: смотрим видео с ее службы
Екатеринбург Онлайн06:58
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В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина
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В Самаре сменили руководство в проблемной стоматологии №2
В Самаре сменили руководство в проблемной стоматологической поликлинике №2. Ее возглавил Александр Нестеров, который ранее был заместителем главного врача.
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Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
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Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.
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Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
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В Якутии началось строительство мощной судоверфи
Как отметил глава республики Айсен Николаев, средний возраст судов, эксплуатируемых на северных реках, составляет 34 года.
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Московские СИЗО обыщут после отравления арестантов «Матросской тишины»
В СИЗО «Матросская тишина» трое арестованных отравились неизвестным веществом, один из них умер, УФСИН по Москве проводит проверку следственных изоляторов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
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Ким Чен Ын сократил свой визит в Россию
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
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Общество
PepsiCo подаст в суд на индийских фермеров за картофель для чипсов
Представитель PepsiCo отметил, что компания является крупнейшим в Индии покупателем картофеля технологического качества и одной из первых, кто сотрудничает со многими местными фермерами в плане выращивания «защищенного» сорта.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Минобороны: сирийская Латакия попала под ракетный обстрел боевиков
В Сирии боевики попытались обстрелять автовокзал города Латакия из реактивной установки залпового огня, сообщил 25 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:27
Игры
Sony рассказала, когда выйдет консоль PlayStation 5
Японская компания Sony разместила отчет за 2018 финансовый год, в котором содержались данные о выходе следующего поколения консолей PlayStation.
Обновлено в 06:45
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Глава отдела ФСБ арестован на два месяца по делу о взяточничестве
Военный суд Москвы санкционировал арест начальника отдела одного из подразделений ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, подозреваемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:49
Кино
Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес
Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой
Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Общество
Дальневосточных косаток могут включить в Красную книгу России
Дальневосточные косатки могут быть включены в Красную книгу России уже в 2019 году.
Обновлено в 07:29
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Кино
В Google добавили перчатку бесконечности Таноса
Американская корпорация Google добавила в свою поисковую систему "пасхалку", связанную с премьерой комикс-блокбастера "Мстители: Финал" — в "Гугле" появилась Перчатка бесконечности, кликнув на которую можно уничтожить половину результатов поиска.
Обновлено в 07:39
Гаджеты
«Яндекс» впервые раскрыл доходы от продажи гаджетов
Пока бизнес убыточен: по отчету, его отрицательный вклад в EBITDA составляет 170 млн руб. В предыдущих отчетах "Яндекс" не раскрывал данные о продаже гаджетов.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Сбербанк спрогнозировал потери мировой экономики от кибератак
В рамках Всемирного экономического форума в Давосе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что при сохранении нынешнего тренда к 2022 году ущерб от кибератак для мировой экономики может возрасти до $8-10 трлн в год, напоминает ТАСС.
Обновлено в 06:12
Авто
Ford распродает аксессуары и снижает цены на сервис
Представители компании подчеркнули, что специальное предложение о распродаже применяется ко всем LCV и легковым автомобилям марки Ford, проданным в России.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Краснодарском крае в ДТП погибли двое полицейских
В результате происшествия погибли двое полицейских. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Политика
В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
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