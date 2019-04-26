Общество

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницуРоссийская газета 08:05

По итогам голосования самой красивой девушкой стала Анна Храмцова - прапорщик полиции из управления Росгвардии по Свердловской области.
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В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

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Прапорщик Анна Храмцова выбрана «Красой Росгвардии»

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В Самаре сменили руководство в проблемной стоматологической поликлинике №2. Ее возглавил Александр Нестеров, который ранее был заместителем главного врача.
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Как отметил глава республики Айсен Николаев, средний возраст судов, эксплуатируемых на северных реках, составляет 34 года.
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В СИЗО «Матросская тишина» трое арестованных отравились неизвестным веществом, один из них умер, УФСИН по Москве проводит проверку следственных изоляторов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:24
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В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
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Общество

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PepsiCo подаст в суд на индийских фермеров за картофель для чипсов

Представитель PepsiCo отметил, что компания является крупнейшим в Индии покупателем картофеля технологического качества и одной из первых, кто сотрудничает со многими местными фермерами в плане выращивания «защищенного» сорта.
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Армия и оружие

Минобороны: сирийская Латакия попала под ракетный обстрел боевиков

В Сирии боевики попытались обстрелять автовокзал города Латакия из реактивной установки залпового огня, сообщил 25 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:27
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Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
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Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
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Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой

Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
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Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

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Американская корпорация Google добавила в свою поисковую систему "пасхалку", связанную с премьерой комикс-блокбастера "Мстители: Финал" — в "Гугле" появилась Перчатка бесконечности, кликнув на которую можно уничтожить половину результатов поиска.
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Пока бизнес убыточен: по отчету, его отрицательный вклад в EBITDA составляет 170 млн руб. В предыдущих отчетах "Яндекс" не раскрывал данные о продаже гаджетов.
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CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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Представители компании подчеркнули, что специальное предложение о распродаже применяется ко всем LCV и легковым автомобилям марки Ford, проданным в России.
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В Краснодарском крае в ДТП погибли двое полицейских

В результате происшествия погибли двое полицейских. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Политика

В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
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