Общество

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницуРБК 10:42

Храмцова служит в управления Росгвардии по Свердловской области Уральского округа. За нее проголосовали более 57 тыс. человек. Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
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Росгвардия выбрала самую красивую сотрудницу

Телеканал 360°08:34

Прапорщик из Екатеринбурга стала «Красой Росгвардии»

ТагилСити.ру09:52

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

Газета.Ru10:14

Прапорщица с Урала стала самой красивой сотрудницей Росгвардии

Алтапресс11:39

Победительница конкурса «Краса Росгвардии» прокомментировала критику в свой адрес

RT на русском12:03

Екатеринбурженка стала главной красоткой Росгвардии: смотрим видео с ее службы

Екатеринбург Онлайн06:58

В Екатеринбурге проходят съемки фильма с участием финалистки конкурса красоты

Накануне.Ru24 апреля в 22:11
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Политика

Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны ряд стран

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что из Шенгенской зоны нужно исключить ряд стран.
Обновлено вчера в 16:55
Космос

В России придумали способ доставлять космонавтов на МКС за два часа

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» разработала новый способ доставки кораблей с экипажем и ресурсами на МКС всего за два часа.
Обновлено в 10:46
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Армия и оружие

Россия поддержала призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

Призыв американского президента Дональда Трампа в адрес Китая, России и США полностью отказаться от ядерного оружия получил поддержку Москвы.
Обновлено в 05:58
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Политика

В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:11
Политика

Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу переговоров обменялись подарками.
Обновлено в 03:32
Футбол

«Зенит» оштрафован на 10 тысяч евро после игры с «Вильярреалом»

Как сообщили в пресс-службе УЕФА, «Зениту» выписали штраф в размере 10 тысяч евро.
Обновлено в 14:11
Экономика

HeadHunter объявил ценовой коридор IPO

Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании.
Обновлено в 04:33
Футбол

Васильев получил запрос от «Спартака», стороны обсуждают полномочия

Специалист ещё не дал согласия. Многое в этом вопросе будет зависеть от обсуждаемых полномочий.
Обновлено в 12:32
Общество

Калининградские ветераны не поедут на парад Победы в Москве из-за отмены приглашения

Обновлено в 07:38
Происшествия

Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках

Глава отдела Федеральной службы безопасности России Кирилл Черкалин арестован по подозрению в получении особо крупных взяток, сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.
Обновлено в 06:20
Политика

Совбез ООН проигнорировал истерику Киева из-за паспортов РФ в Донбассе

РФ: "Ползучей аннексией не занимаемся" В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса не угрожает миру и безопасности.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя, экс-полицейскому Павлу Яромчуку, на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Кино

Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая

В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Обновлено в 06:31
Политика

США выходят из Международного договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из Международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 13:00
Происшествия

СК предъявил обвинение избившим до смерти отца бойца ММА полицейским

Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Певица Слава вступилась за Бузову из-за критики Собчак

Напомним, что Ксения Собчак раскритиковала Бузову в своем выпуске на канале в YouTube.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Семилетняя девочка упала с моста и утонула

Обновлено в 09:56
Энергетика

Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 10:53
Кино

Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов

Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:12
Технологии

OpenAI научила нейросеть создавать новую музыку

Разработчики из OpenAI представили алгоритм MuseNet, способный создавать новые композиции в определенных стилях и с определенными инструментами с нуля или развивать фрагмент уже существующей композиции.
Обновлено в 09:03
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия

Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия К слову, первое фото дочери Полина Гагарина опубликовала только через восемь месяцев после ее рождения.
Обновлено в 06:20
Политика

Зеленский на два дня улетел в Турцию

Обновлено в 01:56
Происшествия

После отравления наркотиками в «Матросской Тишине» возбудили дело

Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Футбол

Семак рассказал о составе «Зенита» перед матчем с «Крыльями Советов»

Уже известно, что Барриос не сможет выйти из-за обилия желтых карточек. По словам Семака, Ерохин выпал на неопределенный срок.
Обновлено в 06:47
Хоккей

Новую хоккейную арену в Омске начнут строить в начале 2020 года

Председатель совета директоров омского клуба «Авангард» Александр Крылов сегодня на пресс-конференции в «Конгресс-холле» сообщил, что строительство новой арены в Омске начнется в начале следующего года.
Обновлено в 11:00
Общество

Страдающим от диабета и гипертонии помогут 5 продуктов

Исследования показали, что сок популярной капусты кейл помогает нормализовать уровень сахара в крови и даже приводит к снижению давления у людей, страдающих предгипертонией.
Обновлено в 06:26
Гаджеты

Realme откроет свой первый магазин в Индии

Компания Realme объявила, о том что она открывает свой первый магазин в Индии, 27 апреля в Pacific Mall.
Обновлено в 13:04
Как работают Яндекс.Новости?
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