В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницуРБК 10:42

Храмцова служит в управления Росгвардии по Свердловской области Уральского округа. За нее проголосовали более 57 тыс. человек. Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.

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