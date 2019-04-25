Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницуРБК 10:42
Храмцова служит в управления Росгвардии по Свердловской области Уральского округа. За нее проголосовали более 57 тыс. человек. Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
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Накануне.Ru24 апреля в 22:11
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 12:55, Ашберн
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