Армия и оружие

В Росгвардии рассказали о формировании бригады для охраны Крымского мостаРИА Новости вчера в 20:40

В сформированную Росгвардией бригаду, предназначенную для охраны Крымского моста, входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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В Росгвардии рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста

РИА Новостивчера в 20:40

Росгвардия будет охранять Крымский мост

Свободная Прессавчера в 23:10

В Росгвардии рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста

RT на русскомвчера в 22:41

Бригаду для охраны Крымского моста сформировали в Росгвардии

Экономика сегоднявчера в 21:15

Для охраны Крымского моста была сформирована бригада особого назначения

Петербургский дневниквчера в 23:23

Крымский мост будет охранять спецбригада Росгвардии

Вести.Ruвчера в 20:14
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Авто

Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено вчера в 11:55
Наука

На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено 19 июня в 04:56
Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Политика

В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек

Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие

Япония обвинила российские Ту-95 в нарушении границы

В мае силы обороны Эстонии обвинили власти России в нарушении воздушной границы страны: самолет Ту-154 российского ВМФ вошел в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндло и пробыл в нем менее минуты.
Обновлено вчера в 05:33
Общество

Власти дадут жилье обратившейся к Путину матери ребенка-инвалида

По словам жительницы Читы, матери ребенка-инвалида, чиновники не делали ничего для того, чтобы помочь ей с жильем.
Обновлено вчера в 22:15
Космос

Россия начинает новую программу космических исследований

Проект "Спектр-РГ" зародился еще в Советском Союзе в конце 1987 года, когда Академия наук СССР выпустила решение о научной программе космических телескопов серии "Спектр".
Обновлено вчера в 22:46
Политика

В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:22
Технологии

Новая криптовалютная биржа откроется в Японии

В случае успешного запуска новой криптовалюты пользователи мессенджера смогут мгновенно переводить ее на счета своих контактов.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено вчера в 10:44
Армия и оружие

Россия представит сделанный на 3D-принтере танк

Помимо танка, посетители смогут увидеть на открытой выставочной площадке модернизированный танк Т-72 с системой управления огнем с тепловизионным прицелом, боевая машина поддержки танков БМПТ-72 и двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ машиностроительной компании "Витязь".
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Трамп: Иран мог сбить беспилотник США по ошибке

Ранее в Иране заявили о сбитом беспилотнике Соединенных Штатов. БПЛА якобы подбили в иранской провинции Хормозган.
Обновлено вчера в 18:51
Музыка

Музыкант Шахрин раскрыл секрет названия группы «Чайф»

Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал о творчестве и раскрыл небольшой секрет коллектива, а именно, откуда взялось название "Чайф".
Обновлено вчера в 21:29
Общество

Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты

Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено 19 июня в 09:50
Политика

Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии

Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика

Росстат повысил оценку роста реальных зарплат россиян

Оценку роста реальной заработной платы российских граждан в мае Росстат повысил до 2,8% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 09:56
Общество

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено вчера в 01:31
Экономика

«Трезвая Россия» подсчитала экономические потери страны от наркомании

Экономические потери России от наркомании сегодня составляют порядка 4,1 триллиона рублей в год, это порядка 3,96% от ВВП страны, полагают эксперты федерального проекта "Трезвая Россия", которые произвели расчеты в рамках подготовки ежегодного аналитического доклада "Антинаркотический рейтинг регионов-2019".
Обновлено вчера в 21:19
Баскетбол

«Нью-Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона под первым номером на драфте НБА

Под первым номером на драфте НБА был выбран форвард Зайон Уильямсон.
Обновлено вчера в 19:45
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Наука

Механизм «чихания» растений ускоряет распространение инфекции

Между народная группа ученых опубликовала результаты исследования, в которых говорится, как растения «помогают» в распространении вирусов и инфекций.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли три человека

Три человека погибли в пятницу в ДТП в Рыбинском районе Красноярского края, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол

Паредес может вернуться в «Зенит»

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».
Обновлено вчера в 16:30
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 10 получит объектив с переменной диафрагмой

По данным инсайдера Ice Universe, основная камера Samsung Galaxy Note 10 будет иметь три переменных значения диафрагмы: F/1,5, F/1,8 и F/2,4. Отметим, что апертура Galaxy Note 10 будет регулироваться механически, как у зеркальных камер, тогда как у большинства смартфонов регулировка значения диафрагмы производится лишь программным путем.
Обновлено вчера в 09:00
Общество

Названы самые оперативные в выдаче шенгенских виз россиянам страны

Ассоциации туроператоров России опубликовала список стран, которые могут быстро предоставить россиянам шенгенскую визу.
Обновлено вчера в 22:25
Футбол

Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке Америки

В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Уругваем и Японией, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:00
Авто

Семейный внедорожник начнет производить УАЗ

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Общество

Владимиру Путину показали фельдшерский пункт в Челябинской области

Напомним, что в конце апреля глава региона Алексей Текслер анонсировал появление в Челябинской области порядка ста новых фельдшерско-акушерских пунктов.
Обновлено вчера в 06:06
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