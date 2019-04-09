Общество
Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к ПутинуРБК вчера в 14:58
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
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В Росгвардии отвергли жалобу бывших омоновцев на выселение из служебного жилья
Говорит Москвавчера в 13:26
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Актриса Галина Боб прославилась после съемок в сериале «Деффчонки».
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Обновлено вчера в 23:26
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