Общество

В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к ПутинуРИА Новости вчера в 21:13

Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
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Росгвардия объяснила, почему выселяет бывших омоновцев

Коммерсантъ04:00

В Росгвардии объяснили превращение ветеранов ОМОНа в «бомжей»

Ридусвчера в 23:53

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В Росгвардии отвергли жалобу бывших омоновцев на выселение из служебного жилья

Говорит Москвавчера в 13:26

В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину

РИА Новостивчера в 21:13
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За политику не скажу, а за экономику – € 2 млн Федецкому никто и никогда бы не предложил ни в России, ни где-нибудь ещё.
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Путин отметил развитие отношений России и Финляндии

Президент России Владимир Путин на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё на полях Арктического форума отметил развитие двусторонних отношений между странами, что сказывается и на товарообороте.
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В Москве задержали члена "Правого сектора" (запрещен в России) Игоря Пирожка, который был направлен в Россию для агитации и вербовки, сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 07:15
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В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении

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Обновлено в 07:15
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Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
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Политика

Парламент Алжира объявил пост президента вакантным

Парламент Алжира, проводящий во вторник расширенное специальное заседание с участием представителей Народного собрания (нижней палаты) и Совета наций (верхней палаты), подтвердил, что на основании 102 статьи пост президента страны объявлен вакантным.
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Старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева впервые попробовала себя в роли модели.
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В ДНР квалифицировали обстрелы Донецка и Горловки как теракт

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье о теракте в отношении командиров ВСУ после обстрелов Донецка и Горловки.
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Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников

В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
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Самолет UTair задымился на взлетной полосе в Саратове

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Россия снова запросила Интерпол об аресте Браудера

Россия в седьмой раз запросила Интерпол арестовать основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, сообщает Reuters.
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Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

Депутат Верховной рады Олег Барна напал на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша.
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В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
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Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 40%, в общей сложности по дну Балтийского моря уложено 978 километров труб, сообщает пресс-служба "Газпрома".
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Общество

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Политика

Госдума повышает пенсии военным пенсионерам

Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 05:32
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