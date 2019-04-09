Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к ПутинуРИА Новости вчера в 21:13
Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
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В Росгвардии отвергли жалобу бывших омоновцев на выселение из служебного жилья
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