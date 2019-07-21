Происшествия
В Росгвардии прокомментировали инцидент с фанатами «Спартака»Sportbox.RU 04:28
В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировали инцидент с болельщиками после матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2). — Были задержаны те люди, которые нарушали общественный порядок — разжигали файеры и бросали хлопушки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:11, Вашингтон
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено в 22:24
Политика
ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду
Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 15:24
Политика
Украина прекратит выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Власти Украины отреагируют на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 22:16
Путешествия
Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки
Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".
Обновлено в 21:50
Общество
В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:20
Политика
Что станет могилой Зеленского, рассказали на Украине
Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что станет могилой политической силы президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 22:29
Политика
Назначен руководитель Администрации главы и правительства Якутии
В последние годы работал в АГиПЕ.
Обновлено в 20:18
Наука
Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей
Обновлено 19 июля в 13:19
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:35
Гаджеты
Бюджетный смартфон Lenovo K11 позирует на рендере
Одним из следующих смартфонов Lenovo окажется модель K11 — представительница бюджетной линейки.
Обновлено в 02:42
Общество
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено в 21:22
Кино
Фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено в 16:57
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено в 22:36
Наука
Американские ученые рассказали о возможной опасности лекарства от старения
Как считают специалисты, парадокс результата заключается в том, что гены, замедляющие процесс старения, обычно помогают справляться со стрессом.
Обновлено вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Глюкоза больше не носит обручальное кольцо
Обновлено в 22:39
Экономика
Мигранты не помогут: Россия теряет рабочие руки
Рабочих рук в России становится все меньше.
Обновлено в 19:22
Происшествия
В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек
В результате пострадали не менее 36 человек, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на данные властей.
Обновлено в 19:24
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено в 11:08
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО
Обновлено в 23:04
Музыка
Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа «Mamacita»
Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа Mamacita Креативный исполнитель Джейсон Деруло и пуэрториканский певец Farruko презентовали совместный клип.
Обновлено в 10:49
Космос
Робот «Федор» пробудет на МКС полторы недели
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Кино
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории
Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории.
Обновлено в 22:25
Политика
США пообещали оставить астронавтов на Луне
27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на спутник Земли любой ценой.
Обновлено в 20:04
Здоровье
Названо самое полезное мороженое
Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН Ольга Григорьян заявила, что именно фруктовое мороженое содержит только натуральные ингредиенты, пишет News.ru.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено в 19:46
Общество
Жительница Великобритании решила выйти замуж за канделябр
Обновлено в 11:50