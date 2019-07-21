Происшествия

В Росгвардии прокомментировали инцидент с фанатами «Спартака»Sportbox.RU 04:28

В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировали инцидент с болельщиками после матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2). — Были задержаны те люди, которые нарушали общественный порядок — разжигали файеры и бросали хлопушки.
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После матча между «Ростовом» и «Спартаком» на стадионе задержали восемь человек

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Росгвардия прокомментировала инцидент с болельщиками «Спартака»

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