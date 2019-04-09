Общество
В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к ПутинуИжевскИнфо.РУ вчера в 01:43
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин ответил на обращение пятерых мужчин, представившихся ветеранами ОМОНа, к президенту Владимиру Путину, в котором они жаловались на выселение из служебного жилья, сообщает РБК.
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Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Происшествия
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Театры
Антонов заявил, что культурные связи РФ и США остаются крепкими
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что культурные связи России и США остаются крепкими, пишет ТАСС.
Обновлено в 00:37
Футбол
Хендерсон: «Могли добиться лучшего результата, но в целом мы довольны»
Могли добиться лучшего результата, однако в целом должны быть довольны. "Порту" - сильный соперник, там собраны игроки высокого уровня.
Обновлено в 01:19
Политика
В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы
Обновлено вчера в 03:10
Хоккей
Павел Дацюк: «Не знаю пока, последний ли это был для меня матч за СКА»
Нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в седьмом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
Обновлено вчера в 15:48
Путешествия
Названы самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Самым бюджетным вариантом оказалась поездка в Крым. На двоих стоимость тура составит 26 тысяч рублей. В тройку лидеров попали Анапа и Сочи.
Обновлено в 00:21
Общество
Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе
Метели прогнозируются на севере Сибири. В среду - на Таймыре, а в четверг - в Туруханском районе.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Авто
Эксперты рассказали, зачем нужна балансировка колес
Автомобильные эксперты объяснили, почему необходимо делать балансировку колес.
Обновлено в 00:03
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк
Как передает корреспондент BusinessFM, давая показания в Пресненском суде столицы, свидетель Карен Григорян сообщил, что водитель Виталий Соловчук был избит у ночного клуба «Эгоист» после того, как обозвал спортсменов и их друзей «петухами».
Обновлено вчера в 09:31
Авто
В России новый Suzuki Jimny появится только осенью
Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
Путин в шутку назвал допустившего неточность переводчика «бандитом»
Президент России Владимир Путин, который во вторник на полях Международного арктического форума провел двустороннюю встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, был вынужден поправить переводчика, который не вполне точно передал слова главы российского государства.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Кемерове опрокинулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус перевернулся на бок во время движения в Кемерове рано утром в среду, когда направлялся из депо на маршрут.
Обновлено в 00:06
Политика
Венесуэла покинет Организацию американских государств
Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщил МИД латиноамериканской страны.
Обновлено вчера в 16:46
Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
Путинский прорыв отменяется: Половина россиян недовольна жизнью
Можно было бы сказать, что «удовлетворенность доходами» - понятие относительное, и человеку может быть мало и 150 тысяч в месяц, однако почти 50% россиян также абсолютно не удовлетворены возможностью оплаты медицинских услуг и образования (49,5% и 49,8% соответственно).
Обновлено в 00:58
Авто
Эксперты представили Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Независимые дизайнеры портала «Колеса.ру» решили показать, как могла бы выглядеть доработанная версия заводской модели.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
Лаборатория Касперского накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке
Эксперты антивирусной компании Лаборатория Касперского раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.
Обновлено в 01:13
Наука
Пересадка кишечного микробиома облегчила симптомы аутизма
В январе 2017 года группа ученых под руководством Дае-Вука Канга (Dae-Wook Kang) запустила долгосрочный проект по изучению влияния трансплантации кишечного микробиома здоровых людей на симптомы расстройства аутистического спектра — как желудочно-кишечные, так и поведенческие.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
США пригрозили Египту санкциями за закупку Су-35
Обновлено вчера в 02:48
Здоровье
Трети пациентам не помогают прививки
Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв заявил, что в 20-30% случаев прививки «не дают иммунного ответа», то есть в крови пациентов не появляются антитела против болезни.
Обновлено в 01:23
Авто
Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander
Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander, который дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Меркель забыла встретить Мэй в Берлине
Обновлено вчера в 15:00
Политика
В США заявили о потере Дерипаской контроля над «Русалом»
Российский бизнесмен Олег Дерипаска не имеет контрольного пакета акций «Русала». Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по росту реальных зарплат
Министерство экономического развития России снизило прогноз по росту реальных зарплат в стране на текущий год до 1,1% с 1,4%, говорится в документах ведомства.
Обновлено вчера в 22:25