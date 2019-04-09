Общество
В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к ПутинуИжевскИнфо.РУ 01:43
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин ответил на обращение пятерых мужчин, представившихся ветеранами ОМОНа, к президенту Владимиру Путину, в котором они жаловались на выселение из служебного жилья, сообщает РБК.
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Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
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Происшествия
В суде Мамаев и Кокорин частично признали вину
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, частично признали свою вину на заседании в Пресненском суде Москвы.
Обновлено в 08:53
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 19:52
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Общество
Россияне назвали размер достойной зарплаты
Как пояснил "РГ" проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках - Химках, Балашихе и Подольске.
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Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
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Обновлено в 07:56
Экономика
Россия перестала привлекать трудовых мигрантов
В 2018 году в Россию прибыло наименьшее число мигрантов со времен распада СССР.
Обновлено в 14:06
Культура
Концерт Жванецкого в Светлогорске перенесли из-за перелома руки
В связи с болезнью артиста (перелом руки) концерт Михаила Жванецкого переносится на 9 июня 2019.
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Кино
Гора из «Игры престолов» вновь стал самым сильным в Европе
Звезда сериала "Игра престолов" Хафтор Юлиус Бьернсон вновь признан самым сильным человеком Европы.
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Токаев назначил досрочные выборы президента Казахстана
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Политика
Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:49
Кино
Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»
К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
Обновлено в 15:16
Политика
Закон о суверенном Рунете вступит в силу в ноябре
Законопроект о защите Рунета был внесен в Госдуму 14 декабря прошлого года.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед «Физик-1», пишет для «Независимой газеты» военный эксперт Максим Климов.
Обновлено в 21:11
Происшествия
В Кемерове завалилась на бок маршрутка
Сегодня утром в Кемерове на Логовом шоссе опрокинулся маршрутный автобус. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Обновлено в 21:02
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Космос
С космодрома Восточный запустят ракету на нафтиле
«Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный полностью с использованием нафтила в качестве горючего планируется после 2020 года», - цитирует в своей ленте новостей РИА «Новости» генерального директора Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова.
Обновлено в 21:14
Происшествия
Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны
В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить похожие на лекарства БАДы
С прилавков могут исчезнуть БАДы, наименования которых аналогичны названиям лекарств или очень схожи с ними, заявили «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 18:55
Политика
Глава Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинисте в ходе выступления на пленарной сессии на V Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге поспорили из-за санкций, которые европейские страны ввели в отношении России, в том числе из-за ситуации вокруг Крыма.
Обновлено в 16:53
Энергетика
Путин рассказал о рисках для мирового рынка нефти
ОПЕК и Россия договорились совместно работать для стабилизации мирового рынка нефти, понадобится ли после июня и дальше ограничивать добычу – будет известно ближе к лету, заявил во вторник президент Владимир Путин.
Обновлено в 12:22
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
В апреле 2017 года министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявила о том, что страна решила выйти из ОАГ.
Обновлено в 20:57
Наука
Плоский червь отказался от рта из-за полезной бактерии
Обновлено в 13:35