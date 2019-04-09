Общество
В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к ПутинуИжевскИнфо.РУ вчера в 01:43
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин ответил на обращение пятерых мужчин, представившихся ветеранами ОМОНа, к президенту Владимиру Путину, в котором они жаловались на выселение из служебного жилья, сообщает РБК.
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Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Путешествия
Стали известны самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Самым бюджетным оказалась поездка в Крым. Как информирует РИА Новости, 26 тысяч рублей на двоих придется заплатить на десятидневный тур.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России
Американская неправительственная организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран в поиске педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.
Обновлено вчера в 21:05
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Экономика
Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота
Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
Обновлено вчера в 16:23
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год
Среднегодовой обменный курс рубля к американскому доллару в 2019 году составит 65,1 руб./долл.
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Эксперты подсчитали, сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году
По их данным, 18 млн россиян в возрасте от 14 до 54 лет потратили таким образом за год около 11,6 млрд руб. Зарабатывают на получении донатов и продаже контента 3 млн россиян, или 4,5% интернет-аудитории.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
Имя крупнейшей «безымянной» планете выберут в интернете
Пользователи Сети смогут выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы — плутоида 2007 OR10.
Обновлено вчера в 13:48
Здоровье
Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать йодированную соль
"Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы при приготовлении еды использовать только йодированную соль Уже с сегодняшнего дня в питании у них будет использоваться только йодированная соль", - сказала Попова на сессии "Здоровье населения - залог успешного освоения и экономического развития Арктики".
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия
Стала известна причина драки с участием Кокорина и Мамаева
9 апреля в Пресненском суде Москвы свидетель Карен Григорян рассказал о причине драки с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и водителя Виталия Соловчука.
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
«Ливерпуль» одолел «Порту» в первом матче четвертьфинала ЛЧ
Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе команды Юргена Клоппа отличились полузащитник Наби Кейта и нападающий Роберто Фирмино.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Руководителя бюро AFP в Алжире депортировали из страны
Главу алжирского бюро Agence France-Presse (AFP) Эмерика Вэнсно депортировали из страны, сообщает AFP.
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет
Обновлено вчера в 02:23
Хоккей
Дацюк не собирается заканчивать карьеру
Как стало известно "СЭ", нападающий СКА Павел Дацюк не собирается заканчивать карьеру.
Обновлено вчера в 18:44
Здоровье
Пять внутриутробных переливаний крови спасли жизнь младенцу в Томске
Обновлено вчера в 11:19
Игры
Разработку новой Dragon Age полностью перезагрузили в прошлом году
Чтобы спасти ближайший релиз, разработку условной Dragon Age 4 решили перезагрузить.
Обновлено 08 апреля в 05:44
Происшествия
Участники ДТП открыли стрельбу в Торонто
В канадском Торонто произошло лобовое столкновение двух автомобилей, после чего пассажиры транспортных средств открыли стрельбу друг по другу.
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Глава Госдепа сообщил о различиях в ситуациях с Голанами и Крымом
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти считают невозможным сравнивать ситуации с признанием израильскими Голанские высоты и вхождением Крыма в состав России.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
Президент РФ Владимир Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов.
Обновлено вчера в 01:45
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина
Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Захарова отреагировала на появление билбордов с Путиным и Порошенко
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала появившиеся на Украине предвыборные плакаты с украинским лидером Петром Порошенко и российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:06
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед «Физик-1», пишет для «Независимой газеты» военный эксперт Максим Климов.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Влюбленные Кэти Холмс и Джейми Фокс впервые после долгого перерыва появились вместе на публике
Впервые о романе звезд заговорили в 2013 году, когда их заметили вместе в Нью-Йорке, уже после развода Кэти с Томом Крузом.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Наука
Содержащийся в перце капсаицин замедляет развитие рака легких
Главный компонент перца чили — вещество под названием капсаицин — замедлило рак легких у модельных грызунов.
Обновлено 08 апреля в 06:07
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации
Обновлено вчера в 14:00