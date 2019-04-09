Общество

В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к ПутинуИжевскИнфо.РУ вчера в 01:43

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин ответил на обращение пятерых мужчин, представившихся ветеранами ОМОНа, к президенту Владимиру Путину, в котором они жаловались на выселение из служебного жилья, сообщает РБК.
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«Нам ехать некуда»: за что ОМОНовцев выселяют из квартир, и почему Путин — их единственная надежда

Дождьвчера в 15:17

Росгвардия объяснила, почему выселяет бывших омоновцев

Коммерсантъвчера в 04:00

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

РБК08 апреля в 14:58

В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину

РИА Новости08 апреля в 21:13

Росгвардия объяснила выселение ветеранов ОМОНа из жилья

URA.Ru08 апреля в 16:59

В Росгвардии объяснили превращение ветеранов ОМОНа в «бомжей»

Ридус08 апреля в 23:53

Бывшие омоновцы пожаловались Путину на выселение из служебного жилья и напомнили о своей работе на Болотной площади

Медиазона08 апреля в 08:55
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Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Путешествия

Стали известны самые дешевые пляжные туры на майские праздники

Самым бюджетным оказалась поездка в Крым. Как информирует РИА Новости, 26 тысяч рублей на двоих придется заплатить на десятидневный тур.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России

Американская неправительственная организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран в поиске педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.
Обновлено вчера в 21:05
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Экономика

Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота

Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
Обновлено вчера в 16:23
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год

Среднегодовой обменный курс рубля к американскому доллару в 2019 году составит 65,1 руб./долл.
Обновлено вчера в 13:18
Общество

Эксперты подсчитали, сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году

По их данным, 18 млн россиян в возрасте от 14 до 54 лет потратили таким образом за год около 11,6 млрд руб. Зарабатывают на получении донатов и продаже контента 3 млн россиян, или 4,5% интернет-аудитории.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

Имя крупнейшей «безымянной» планете выберут в интернете

Пользователи Сети смогут выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы — плутоида 2007 OR10.
Обновлено вчера в 13:48
Здоровье

Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать йодированную соль

"Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы при приготовлении еды использовать только йодированную соль Уже с сегодняшнего дня в питании у них будет использоваться только йодированная соль", - сказала Попова на сессии "Здоровье населения - залог успешного освоения и экономического развития Арктики".
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия

Стала известна причина драки с участием Кокорина и Мамаева

9 апреля в Пресненском суде Москвы свидетель Карен Григорян рассказал о причине драки с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и водителя Виталия Соловчука.
Обновлено вчера в 12:24
Футбол

«Ливерпуль» одолел «Порту» в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе команды Юргена Клоппа отличились полузащитник Наби Кейта и нападающий Роберто Фирмино.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

Руководителя бюро AFP в Алжире депортировали из страны

Главу алжирского бюро Agence France-Presse (AFP) Эмерика Вэнсно депортировали из страны, сообщает AFP.
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено вчера в 02:23
Хоккей

Дацюк не собирается заканчивать карьеру

Как стало известно "СЭ", нападающий СКА Павел Дацюк не собирается заканчивать карьеру.
Обновлено вчера в 18:44
Здоровье

Пять внутриутробных переливаний крови спасли жизнь младенцу в Томске

Обновлено вчера в 11:19
Игры

Разработку новой Dragon Age полностью перезагрузили в прошлом году

Чтобы спасти ближайший релиз, разработку условной Dragon Age 4 решили перезагрузить.
Обновлено 08 апреля в 05:44
Происшествия

Участники ДТП открыли стрельбу в Торонто

В канадском Торонто произошло лобовое столкновение двух автомобилей, после чего пассажиры транспортных средств открыли стрельбу друг по другу.
Обновлено вчера в 20:02
Политика

Глава Госдепа сообщил о различиях в ситуациях с Голанами и Крымом

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти считают невозможным сравнивать ситуации с признанием израильскими Голанские высоты и вхождением Крыма в состав России.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

Президент РФ Владимир Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов.
Обновлено вчера в 01:45
Общество

В России впервые признали дискриминацию трансгендера

Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено вчера в 14:47
Политика

Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина

Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Захарова отреагировала на появление билбордов с Путиным и Порошенко

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала появившиеся на Украине предвыборные плакаты с украинским лидером Петром Порошенко и российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:06
Армия и оружие

Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед «Физик-1», пишет для «Независимой газеты» военный эксперт Максим Климов.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Влюбленные Кэти Холмс и Джейми Фокс впервые после долгого перерыва появились вместе на публике

Впервые о романе звезд заговорили в 2013 году, когда их заметили вместе в Нью-Йорке, уже после развода Кэти с Томом Крузом.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Наука

Содержащийся в перце капсаицин замедляет развитие рака легких

Главный компонент перца чили — вещество под названием капсаицин — замедлило рак легких у модельных грызунов.
Обновлено 08 апреля в 06:07
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации

Обновлено вчера в 14:00
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