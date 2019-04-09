В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к ПутинуИжевскИнфо.РУ вчера в 01:43

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин ответил на обращение пятерых мужчин, представившихся ветеранами ОМОНа, к президенту Владимиру Путину, в котором они жаловались на выселение из служебного жилья, сообщает РБК.

В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину

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