Общество
В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к ПутинуИжевскИнфо.РУ вчера в 01:43
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин ответил на обращение пятерых мужчин, представившихся ветеранами ОМОНа, к президенту Владимиру Путину, в котором они жаловались на выселение из служебного жилья, сообщает РБК.
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Свадебные фотографы на популярном портале Reddit описали случаи на торжествах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы в отношениях молодоженов.
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Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
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Костомаров посчитал, что Загитовой лучше уйти из спорта чемпионкой.
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Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
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Брянская «Ватага» выступит в Кремле
Выступление ансамбля народной музыки «Ватага» состоится 3 мая в Государственном Кремлевском дворце в рамках фестиваля «Хранимые веками».
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LIGO поймала первую гравитационную волну нового сезона
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Обновлено вчера в 14:39
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В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
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Транспорт
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Экономика
Суд арестовал имущество депутата почти на 200 млн рублей
В Свердловской области арбитражный суд наложил арест в качестве обеспечительной меры на имущество местного депутата Александра Серебренникова на сумму 174,9 млн рублей.
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Армия и оружие
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Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые находятся в Республике Крым, успешно отразили удар условного врага, сообщили 10 апреля в пресс-службе Южного военного округа.
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Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
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