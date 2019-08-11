Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойцаРБК 04:07

Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заявление ведомства.
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В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

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