Росгвардия приобретет технологичные фургоны для контртеррористических операций, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. Речь идет о двух микроавтобусах. Автомобили оснащены системами лазерного излучения и акустического воздействия.

В Росгвардии объяснили закупку автомобилей с лазерами

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Армия и оружие Армия и оружие Совфед порекомендовал обновить условия применения ядерного оружия В проекте рекомендаций Совету Безопасности, который был принят по итогам круглого стола Совета Федерации по обороне и безопасности, содержится рекомендация подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", передает РИА "Новости".

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