Пресс-служба Управления Росгвардии Владимирской области прислала ответ на редакционный запрос ПроВладимира. Напомним, 8 июля мы опубликовали материал о том, как сотрудник ведомства требовал у нашего бывшего коллеги телефон, чтобы ознакомиться с его содержимым.

с чего всё началось

Согласно действующему законодательству, сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предъявлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».

Росгвардия не усмотрела в законе требования к ее бойцам представляться

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