Происшествия

Росгвардия не усмотрела в законе требования к ее бойцам представлятьсяРБК 10:34

Согласно действующему законодательству, сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предъявлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
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с чего всё началось

Росгвардия: сотрудник не обязан представляться и может попросить ваш телефон

Пресс-служба Управления Росгвардии Владимирской области прислала ответ на редакционный запрос ПроВладимира. Напомним, 8 июля мы опубликовали материал о том, как сотрудник ведомства требовал у нашего бывшего коллеги телефон, чтобы ознакомиться с его содержимым.
ПроВладимирвчера в 06:12

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Росгвардия заявила о праве бойцов не представляться и требовать телефон для досмотра

URA.Ru10:24

Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину не обязаны называть свою должность, звание, фамилию

Эхо Москвы09:03

Росгвардия заявила о праве сотрудников не представляться

News.ru08:44

Росгвардия разъяснила законность требований о досмотре мобильного телефона

Коммерсантъ06:39

Росгвардия не усмотрела в законе требования к ее бойцам представляться

РБК10:34

В Росгвардии заявили, что сотрудники не обязаны представляться и при осмотре могут требовать телефон

Говорит Москвавчера в 07:50

Росгвардия: сотрудник не обязан представляться и может попросить ваш телефон

ПроВладимирвчера в 06:12
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КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации

В апреле 2015 года Рада приняла внесенный украинским правительством закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
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В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда

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Использование электронных приборов хотят включить в перечень грубых дисциплинарных проступков.
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Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
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Происшествия

Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса арестовали на два месяца

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Согласно рейтингу политической устойчивости губернаторов, опубликованному холдингом "Минченко-консалтинг", Комарова набрала минимальное количество баллов из возможных.
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Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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Бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн вошел в совет директоров РЖД в качестве независимого директора, сообщается на сайте компании.
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В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов на сегодняшний день.
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Москвичей ждет резкое ухудшение погоды

Жителей столицы ожидает резкое ухудшение погоды. С 16 по 18 июля действует "желтый" уровень погодной опасности.
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