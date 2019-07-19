По указу президента отправлены в отставку и уволены с военной службы замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, и директор департамента строительства службы генерал-лейтенант Валерий Дугинов.

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По данным издания, отправлены в отставку и уволены с военной службы заместители директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, и генерал-лейтенант Валерий Дугинов, директор департамента строительства службы.

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