Политика

В Росгвардии началась замена военных на сотрудников ФСБLenta.ru 09:49

По данным издания, отправлены в отставку и уволены с военной службы заместители директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, и генерал-лейтенант Валерий Дугинов, директор департамента строительства службы.
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с чего всё началось

Кадры Виктора Золотова передали выходцу из ФСБ

По указу президента отправлены в отставку и уволены с военной службы замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, и директор департамента строительства службы генерал-лейтенант Валерий Дугинов.
Коммерсантъ07:48

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СМИ: В Росгвардии «наводят порядок» чекисты

Росбалт09:04

В Росгвардии началась замена военных на сотрудников ФСБ

Lenta.ru09:49

«Коммерсантъ» узнал об уходе трех генералов из Росгвардии. Кадровое управление возглавил выходец из ФСБ

Дождь09:37

Из Росгвардии уволили трех генералов

РБК09:20

Из Росгвардии ушли три генерала

URA.Ru10:22

«Коммерсантъ» узнал об уходе из Росгвардии трех генералов

Ведомости08:38

Кадры Виктора Золотова передали выходцу из ФСБ

Коммерсантъ07:48
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Политика

Глава ДНР уличил Медведчука в наглой лжи

Напомним, что Медведчук, презентуя свою стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе перед депутатами Европарламента, заверил, что лидеры ЛДНР якобы уже поддержали его план.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации

Обновлено в 08:46
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве

Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Политика

Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга

Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Обновлено в 10:08
Политика

Дана Борисова разгневала украинских националистов

Обновлено в 09:17
Политика

Путин прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Обновлено в 02:20
Политика

Суд в Киеве продлил арест Вышинского

Обновлено в 09:01
Интернет

«ВКонтакте» анонсировала запуск приложения для знакомств Lovina

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала приложение для знакомств Lovina.
Обновлено в 09:48
Политика

Путин поручил отменить все штрафы с размещенных с нарушениями камер

В России планируется отменить штрафы за нарушения ПДД, которые были зафиксированы камерами, установленными с нарушениями.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

17 участников уличных гонок пострадали в ДТП

17 человек получили ранения в результате столкновения двух автомобилей во время незаконной уличной гонки в британском Стивенэйдже, сообщает Sky news.
Обновлено в 03:43
Футбол

Де Лигт взял игровой номер Карреры и Конте в «Ювентусе»

Новичок туринского футбольного клуба «Ювентус» защитник Маттейс де Лигт определился, под каким номером он будет выступать за команду.
Обновлено в 07:03
Общество

Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге

Обновлено в 05:30
Технологии

Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО

Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
Обновлено в 03:23
Здоровье

Доктор Мясников назвал болезни, которые можно определить по глазам

Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.
Обновлено в 08:52
Политика

В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Кино

Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия

Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 08:56
Финансы

«Норникель»: рейтинг повышен до «выше рынка»

Акции находятся на многолетних максимумах, но остаются дешевыми, торгуясь с EV/EBITDA MtM всего 5.0x против их 5-летнего среднего 6.6x.
Обновлено в 08:51
Политика

В Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против РФ

Санкции предлагается ввести против «24 высокопоставленных работников» Службы безопасности РФ и их соратников.
Обновлено в 01:57
Политика

Климкин назвал паспортизацию Донбасса посланием Путина Западу

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Россия увеличит темпы паспортизации Донбасса до 4-5 тыс. документов в сутки.
Обновлено в 08:43
Происшествия

На Урале внучка отсудила у ветерана квартиру, подаренную Путиным

Обновлено в 01:44
Политика

Оборонке запретят госзакупки импортной продукции

Как отмечается, госзакупки импортной продукции могут быть запрещены только для оборонной отрасли.
Обновлено в 10:22
Происшествия

На съемочной площадке сериала «Титаны» погиб координатор спецэффектов

Уоррен Эпплби был координатором спецэффектов и работал в этой сфере около 25 лет.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга

Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Китае произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе

Взорвался, по данным Центрального телевидения КНР, газоперерабатывающий завод.
Обновлено в 09:02
Спорт

Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе

Российские синхронистки выиграли золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Пострадавшая при обстреле Донецка женщина скончалась в больнице

Пожилая женщина, получившая вечером в четверг ранения при обстреле Донецка, скончалась в больнице, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 19:53
Политика

Власти Германии предупредили о рисках использования FaceApp

FaceApp — приложение для редактирования фотографий, которое позволяет «отбелить» кожу, «состарить» лицо или «изменить» пол.
Обновлено вчера в 14:38
Политика

Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге

Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Происшествия

СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи

Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
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