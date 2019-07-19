Политика
В Росгвардии началась замена военных на сотрудников ФСБLenta.ru 09:49
По данным издания, отправлены в отставку и уволены с военной службы заместители директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, и генерал-лейтенант Валерий Дугинов, директор департамента строительства службы.
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с чего всё началось
По указу президента отправлены в отставку и уволены с военной службы замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, и директор департамента строительства службы генерал-лейтенант Валерий Дугинов.Коммерсантъ07:48
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