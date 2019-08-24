с чего всё началось

Ранее сенатор Владимир Лукин внёс в Госдуму законопроект об обязательном ношении сотрудниками Росгвардии во время службы специальных опознавательных элементов. По мнению автора, инициатива направлена на обеспечение большей гласности и открытости деятельности правоохранительных органов.

В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников

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