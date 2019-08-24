Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудниковRT на русском вчера в 22:33
Ранее сенатор Владимир Лукин внёс в Госдуму законопроект об обязательном ношении сотрудниками Росгвардии во время службы специальных опознавательных элементов. По мнению автора, инициатива направлена на обеспечение большей гласности и открытости деятельности правоохранительных органов.
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с чего всё началось
На рассмотрение Госдумы 24 августа был внесен законопроект об обязательном размещении на форме сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.Реальное времявчера в 23:40
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Росгвардия озаботилась безопасностью бойцов из-за законопроекта о деанонимизации
Говорит Москвавчера в 11:39
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Футбол
«Крылья Советов» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Обновлено в 04:29
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Наука
Ученые назвали самую опасную группу крови
Ученые из Гарвардского университета сделали вывод, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.
Обновлено в 01:52
Политика
Саммит G7 официально открылся в Биаррице
Официальный старт саммиту «Большой семерки» в Биаррице дал президент Франции Эммануэль Макрон официально поприветствовав, прибывших на встречу лидеров мировых держав.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Врачи отказались принимать россиянку с отеком легких из-за окончания смены
В Тюмени врачи больницы отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что у них оставалось «пять минут» до окончания дежурства.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
AFP: лидеры стран G7 выступили за расширение взаимодействия с Россией
Страны - участницы саммита Группы семи (G7) в Биаррице договорились о более тесной координации с Россией по различным вопросам, однако пока не готовы к расширению формата "семерки" за счет Москвы.
Обновлено в 04:36
Авто
Названы топ-5 внедорожников для сурового бездорожья
Эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 серийных SUV, которые лучше всего подходят для сурового бездорожья.
Обновлено в 03:14
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Авто
ГАЗ сокращает производство из-за американских санкций
Крупнейший в России производитель коммерческих автомобилей «Группа ГАЗ» сокращает производство из-за американских санкций.
Обновлено в 04:47
Общество
Исследователи выяснили, сколько россиян трут памятники на удачу
По данным опроса туристического сервиса Туту.ру, 57% жителей России считают, что прикосновения наносят вред скульптурам, а потому не трут их на удачу.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Якутии на свадьбах в двух ресторанах отравились 36 человек
Минимум 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах Якутска - "София" и "Белые ночи", сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 04:09
Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Хоккей
Обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун перешел в «Тампу»
Обновлено в 02:20
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Общество
В Чечне открыли самую крупную в Европе мечеть
ИА «Ореанда-Новости» В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть.
Обновлено 23 августа в 07:38
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Изначально планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника".
Обновлено вчера в 20:21
Технологии
Особенности Bitcoin помогут облегчить приём лекарств в будущем
Исследователи из Копенгагенского университета разработали прототип приложения, которое сможет рассчитывать необходимую дозу лекарств для пользователя, а также отслеживать поддельные препараты.
Обновлено вчера в 11:45
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова показала, как кормит младшего сына грудью
В декабре прошлого года у Дарьи Мельниковой родился второй сын, чьё имя стало известно лишь недавно - его назвали Марком.
Обновлено в 04:00
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Экономика
Действие антидемпинговой пошлины на ж/д колеса из Украины временно прекращается
Действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на стальные цельнокатаные колеса из Украины приостанавливается на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с воскресенья до 1 июня 2020 года.
Обновлено вчера в 17:15
Кино
В Оренбурге появится сад сакуры
Есть идея разработать особый тип сакуры, который будет расти в Оренбурге и будет подходить для климатических условий степи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Футбол
Ракицкий поздравил Донецк с Днем шахтера
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в социальных сетях опубликовал поздравление с Днем шахтера.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Турецкие пограничники арестовали 92 нелегальных мигрантов
Пограничники из Турции, находящиеся в подчинении Командования 54-ой механизированной бригадой в деревне Эскикёй, осуществили арест 92 нелегальных мигрантов.
Обновлено вчера в 23:57