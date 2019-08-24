Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудниковRT на русском вчера в 22:33
Ранее сенатор Владимир Лукин внёс в Госдуму законопроект об обязательном ношении сотрудниками Росгвардии во время службы специальных опознавательных элементов. По мнению автора, инициатива направлена на обеспечение большей гласности и открытости деятельности правоохранительных органов.
Читать в источнике
Оценить109
Подробнее о событии
Показать все источники
В Росгвардии обещали изучить законопроект об идентификационных номерах на форме
Интерфаксвчера в 14:50
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:37, Ашберн
Политика
Французский перевозчик отказался от использования Севморпути
Крупнейшая компания морских контейнерных перевозок Франции CMA CGM в пятницу, 23 августа, сообщила, что по экологическим соображениям не будет использовать маршрут Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике.
Обновлено вчера в 02:15
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 04:27
Общество
Флешмоб с флагом на проспекте Сахарова вошел в Книгу рекордов России
Размер растянутого активистами полотна, созданного специально к 350-летию Государственного флага, вошел в Книгу рекордов России.
Обновлено вчера в 08:54
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено вчера в 11:10
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании в конце августа
Синоптики рассказали, что в Москве во второй половине следующей недели ожидается похолодание.
Обновлено в 00:01
Политика
В Абхазии пройдут выборы президента республики
Седьмые выборы Первые выборы президента Абхазии состоялись в 1994 году.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
Названа самая «страшная» группа крови
Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.
Обновлено вчера в 23:36
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие
Военные Израиля атаковали объекты иранских сил в Сирии
Израиль атаковал объекты иранских сил в Сирии, расположенные к юго-востоку от Дамаска.
Обновлено вчера в 17:50
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено 23 августа в 07:53
Политика
На Украине провели испытания ступени ракеты-носителя
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Джереми Кларксон рассказал, что похудел благодаря диете Елизаветы II
Английский журналист и бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear рассказал на какой диете сидит королева Великобритании Елизавета II, а также как ему самому удалось похудеть, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
«Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей
Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.
Обновлено вчера в 05:00
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено 23 августа в 06:29
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено вчера в 10:31
Футбол
Гол Зе Луиша позволил «Порту» обыграть «Бенфику»
В субботу главный матч тура состоялся в Португалии, где «Бенфика» играла с «Порту».
Обновлено вчера в 16:09
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Обновлено 22 августа в 10:01
Происшествия
Похищенный шестилетний мальчик был найден мертвым у тела матери
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
У плотины Саратовской ГЭС перевернулась лодка с четырьмя рыбаками
В районе города Балаково в Саратовской области у плотины местной электростанции перевернулась лодка с четырьмя рыбаками.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено вчера в 10:09
Гаджеты
Huawei Mate 30 показали со всех сторон
Стоит сказать, что этот вырез довольно широкий, а это понравится не многим. А вот нижняя рамка будет немного шире боковых.
Обновлено вчера в 04:58
Политика
Трамп не хотел приезжать на саммит G7
По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено 23 августа в 20:54
Футбол
«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»
Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».
Обновлено вчера в 11:38