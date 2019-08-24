Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудниковRT на русском 22:33
Ранее сенатор Владимир Лукин внёс в Госдуму законопроект об обязательном ношении сотрудниками Росгвардии во время службы специальных опознавательных элементов. По мнению автора, инициатива направлена на обеспечение большей гласности и открытости деятельности правоохранительных органов.
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Космос
NASA назвало дату повторной стыковки «Союза» с МКС
Обновлено в 22:49
Политика
Порошенко обратился к Зеленскому словами из Библии
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому словами из Библии.
Обновлено в 13:49
Энергетика
Эстония начала закупать газ у «НОВАТЭКа»
Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia в сентябре получит груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской компании "НОВАТЭК" через Клайпедский терминал СПГ (Литва), заявил агентству BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца
Потерявшийся в Астраханской области гражданин Португалии найден живым и не нуждается в медицинской помощи.
Обновлено в 18:56
Единоборства
Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено в 15:41
Общество
Артемий Лебедев вернулся в Россию и объяснил троллинг либералов
Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы».
Обновлено в 03:15
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено в 15:02
Здоровье
Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Меркель назвала главные темы саммита G7
Участники саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице обсудят отношения с Россией, конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии, а также пожары в бразильской Амазонии.
Обновлено в 08:39
Политика
Кремль заявил о начале диалога Путина и Зеленского
Диалог президентов России и Украины стартовал. Об этом, как сообщает РИА Новости, объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено в 05:25
Культура
Олег Меньшиков экстренно доставлен в реанимацию
По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.
Обновлено в 17:14
Политика
Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
Обновлено в 18:56
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус
В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25
Кино
Disney показывает первое фото Эммы Стоун в роли Круэллы Де Виль
На фотографии изображена Эмма Стоун в роли Круэллы Де Виль с фирменной черно-белой прической, темными тенями над глазами, а также одетая в черную кожаную клетчатую куртку.
Обновлено в 15:59
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Энергетика
Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США
Шесть танкеров, груженных 12 млн баррелей американской нефти, направляются в Китай, который готовится впервые ввести пошлины на импортируемую из США нефть.
Обновлено вчера в 18:10
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено в 20:21
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено в 09:07
Общество
В Москве завершился концерт в честь 350-летия российского флага
В Москве на проспекте Академика Сахарова завершился праздничный митинг-концерт в честь 350-летия российского флага, в котором приняли участие более 100 тыс. человек.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено в 17:25
Финансы
Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года
Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Первый президент Украины рассказал о своей самой большой ошибке
«Самая большая моя ошибка была, что в моих действиях на первых порах было очень много идеализма, очень много эйфории», — заявил Кравчук в интервью «112 Украина».
Обновлено в 20:39
Политика
Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеров
Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока.
Обновлено в 03:55