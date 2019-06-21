Армия и оружие

В Росгвардии формируют бригаду для охраны Крымского мостаГазета.Ru 03:13

В бригаду Росгвардии, предназначенную для охраны Крымского моста, вошел морской спецотряд, полк войск национальной гвардии РФ, а также оперативные, специальные и патрульные подразделения. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, передает РИА "Новости".
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В Росгвардии рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста

В сформированную Росгвардией бригаду, предназначенную для охраны Крымского моста, входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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