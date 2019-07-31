Лесные пожары
В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарамиГазета.Ru 14:29
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами. Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что с каждым годом ситуация будет ухудшаться.
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Aston Martin опустился на новое дно
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