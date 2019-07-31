Лесные пожары
В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарамиГазета.Ru вчера в 14:29
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами. Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что с каждым годом ситуация будет ухудшаться.
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Ситуация с лесными пожарами будет только ухудшаться, — считают в Росгидрометцентре
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Росгидромет спрогнозировал рост числа лесных пожаров в связи с потеплением климата
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