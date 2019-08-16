Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в СеверодвинскеRT на русском 13:13
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
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Общество
На празднике в Италии собаки спасли восемь человек в море
Обновлено в 10:45
Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
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Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
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Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Происшествия
СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах
Причина задержки рейса не сообщается. Как пишет «Фонтанка», в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров.
Обновлено в 14:36
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Обновлено в 09:36
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.
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Происшествия
В Петербурге трое человек пострадали в ДТП со скорой помощью
В городе Пушкин, входящем в состав Санкт-Петербурга, в результате ДТП пострадали трое человек, два из которых врачи скорой помощи, спешившей на вызов, сообщили в УГБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 15:04
Политика
Глазьев покинет администрацию президента
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Экономика
В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей).
Обновлено в 08:00
Футбол
Экипаж А-321 сможет бесплатно посещать домашние матчи «Спартака»
«Спартак» решил предоставить всем членам экипажа Airbus A-321 бессрочное право бесплатно посещать домашние матчи команды на «Открытие Арене».
Обновлено в 14:02
Футбол
Роналду снялся в азиатской рекламе с безумными танцами
Обновлено в 11:37
Происшествия
Растет число пострадавших в результате аварийной посадки А321
В результате аварийной посадки самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в Подмосковье к медикам обратились 76 человек, из них 19 детей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:06
Футбол
«Барселона» подтвердила переход Коутиньо в «Баварию»
Обновлено в 15:02
Происшествия
В Крыму убили начальника городского отделения МЧС
Начальник отделения МЧС в крымском городе Саки погиб от ранений после бытовой ссоры в Евпатории.
Обновлено в 08:56
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено вчера в 05:16
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Авто
McLaren показал тизер открытого суперкара
Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.
Обновлено в 08:14
Энергетика
Bloomberg: санкции США спровоцировали спрос на российскую нефть
Санкции президента США Дональда Трампа в отношении Ирана и Венесуэлы спровоцировали спрос на российскую нефть, что привело к росту доходов национальных экспортёров.
Обновлено в 03:36
Экономика
Десять богатейших людей мира за день обеднели почти на $18 млрд
В результате состояния десяти богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд, сообщает Forbes.
Обновлено вчера в 14:00