Происшествия

В Росгидромете назвали причину скачка радиации в СеверодвинскеRT на русском 13:13

Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
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Росгидромет объяснил скачок радиации в Северодвинске прохождением облака

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В Росгидромете объяснили повышение радиационного фона после ЧП в Северодвинске

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В Росгидромете объяснили кратковременный скачок радиации в Северодвинске

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Росгидромет объяснил повышение радиационного фона после ЧП на полигоне

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В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске

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Где искать радиацию после взрыва в Нёноксе?

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
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