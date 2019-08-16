Происшествия

В Росгидромете назвали причину скачка радиации в СеверодвинскеRT на русском 13:13

Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
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