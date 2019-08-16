Происшествия

В Росгидромете назвали причину скачка радиации в СеверодвинскеRT на русском 13:13

Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
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«Облако радиоактивных инертных газов»: Росгидромет объяснил скачок радиации в Северодвинске

Новости Архангельска 29.ru16:05

Росгидромет связал повышение радиационного фона в Севевродвинске с облаком инертных газов

Интерфакс12:05

В Росгидромете объяснили кратковременный скачок радиации в Северодвинске

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Росгидромет объяснил скачок радиации в Северодвинске прохождением облака

РБК12:08

В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске

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Где искать радиацию после взрыва в Нёноксе?

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Страшную правду скрывают власти России по факту ядерной катастрофы в Архангельской области?

LentaChel.ru06:19
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Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
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Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

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Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
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Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
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Умер актер Питер Фонда из «Беспечного ездока»

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В Москве пьяный мужчина угрожал топором сотрудникам банка

В Москве задержан пьяный мужчина, который, угрожая топором, требовал, чтобы сотрудники банка закрыли его кредит.
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Игры

Вышел трейлер новой игры Need for Speed Heat

На днях компанией Eletctronic Arts был представлен первый трейлер очередной игры из серии Need for Speed.
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Жасмин трогательно поздравила старшего сына с днем рождения

Жасмин трогательно поздравила первенца в своем микроблоге в Instagram.
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Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокаду

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Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа

Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов рублей.
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Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале

Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.
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Разработан новый метод диагностики аутизма

Научные специалисты из США разработали новый метод визуализации для диагностики аутизма.
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Два человека погибли из-за стрельбы около университета Алабамы

В американском штате Алабама два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы у Государственного университета Алабамы.
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Волгоградцам назвали 7 причин пить кефир каждый день

Кефир часто советуют пить после лечения антибиотиками и расстройств ЖКТ, чтобы восстановить микрофлору кишечника.
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Сергей Пускепалис стал новым худруком Волковского театра

Художественным руководителем ярославского Волковского театра стал актер и режиссер Сергей Пускепалис.
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Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой

Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В Москве женщину задержали при получении лекарств для больного ребёнка

Месяц назад в Москве произошёл аналогичный случай — мать тяжелобольного ребёнка задержали при получении посылки с тем же лекарством, оборот которого в России ограничен.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

В России запретят платить за поездки в метро и автобусе без паспорта

Транспортные карты в большинстве регионов России с августа 2020 года можно будет пополнить только после предъявления паспорта, сообщает РБК со ссылкой на закон о национальной платежной системе.
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Таксистов в России захотели подвести под новый налог

Правительство рассматривает возможность включения таксистов в число профессий, подпадающих под налоговый режим самозанятых.
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Происшествия

Сбой произошел в системе таможенного контроля ряда аэропортов США

По данным ТАСС, в пятницу о сбое в работе системы службы таможенного и пограничного контроля сообщили также международные аэропорты Лос-Анджелеса и Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
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Политика

Продление ареста украинских моряков признали законным

Защита украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, не смогла оспорить продление ареста.
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Армия и оружие

Военные летчики в России получат новое оружие

Минобороны планирует включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков пистолет-пулемет ПП-2000 вместо автомата АКС-74У, сообщил источник в оборонной отрасли.
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