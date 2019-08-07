Общество

В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в РоссииRT на русском 09:54

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
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с чего всё началось

Метеоролог назвал причину аномально холодного лета: виноваты Луна и Солнце

Аномально холодное лето 2019 года в европейской части России опять заставило задуматься о причинах необычных погодных явлений.
Московский Комсомолец06:11

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Синоптики назвали причину аномальной погоды в России

Москва 2410:24

Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом

Газета.Ru10:17

Аномально холодное лето в России объяснили «небесной механикой»

Росбалт09:47

В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России

RT на русском09:54

Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом

РИА Новости09:34

Метеорологи назвали основную причину холодного лета

Комсомольская правда07:29

Метеоролог назвал причину аномально холодного лета: виноваты Луна и Солнце

Московский Комсомолец06:11
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:36, Вашингтон
Политика

Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины

Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:05
Политика

Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении Донбасса

Президент Украины Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию предложил властям страны принять участие в восстановлении Донбасса.
Обновлено в 14:52
Происшествия

При штурме резиденции Атамбаева погиб один спецназовец

Вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека ворвался спецназ.
Обновлено в 14:53
Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено в 15:00
Политика

Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей

Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Общество

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Культура

У актера Валентина Гафта случился инсульт

У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.
Обновлено в 04:40
Политика

В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2»

Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.
Обновлено в 09:40
Происшествия

СК возбудил дело о взятке против экс-офицера МВД Воронежской области

Экс-высокопоставленный сотрудник ГУ МВД по Воронежской области стал фигурантом уголовного дела о коррупции.
Обновлено в 15:31
Кино

Disney переснимет фильмы «Один дома» и «Ночь в музее»

Обновлено в 04:49
Армия и оружие

Зеленский проводит совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе, сообщает УНИАН.
Обновлено в 02:52
Здоровье

Жителям Самарской области грозит крайне опасная инфекция от мышей

За 7 месяцев 2019 года в Самарской области зарегистрировано 239 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Обновлено в 03:51
Происшествия

ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Общество

Четверть детей в России оказались за чертой бедности

«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Музыка

Центр Макса Фадеева запрещает выступать певице Наргиз

Обновлено в 13:57
Финансы

Американские индексы торгуются в минусе

В среду, 7 августа, в первой половине торговой сессии американский фондовый рынок демонстрирует отрицательную динамику на фоне сохраняющейся напряженности вокруг торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 12:20
Политика

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Хоккей

XI Кубок губернатора по хоккею стартует в Нижнем Новгороде

Одиннадцатый Кубок губернатора Нижегородской области стартует в Нижнем Новгороде в среду, 7 августа 2019 года.
Обновлено в 07:59
Футбол

Кононов: чемпион мира Шюррле мгновенно влился в ФК «Спартак»

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле быстро влился в коллектив футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 12:03
Происшествия

СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат

Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Происшествия

В Ачинском районе снят режим ЧС

Обновлено в 15:21
Происшествия

В Японии началось извержение вулкана Асама

Вулкан Асама, который расположен в центральной части острова Хонсю, начал извергаться, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:31
Общество

Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Авто

Hyundai построит гоночный электрокар

В каком чемпионате будет принимать участие Hyundai пока держится в секрете: возможно, что это будет серия Formula E. Руководитель гоночной команды Hyundai Андреа Адамо заявил, что участие в соревнованиях электромобилей станет «новой главой» в автоспортивной программе южнокорейского бренда.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном

Обновлено в 09:33
Общество

Росстат перечислил основные причины незанятости в России

Росстат изучил и опубликовал основные причины незанятости в России.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Эдуард Басурин: Украина хочет начать боевые действия на Донбассе

Ранее в управлении Народной милиции ДНР заявили, что армия Украины готовится к активным боевым действиям против Донбасса.
Обновлено в 14:32
Здоровье

Телеведущий посоветовал толстым людям умирать для сохранения бюджета

Британский телеведущий канала "Би-би-си" Майкл Бюерк заявил, что власти страны должны перестать помогать людям с ожирением, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения.
Обновлено в 11:57
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