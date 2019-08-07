Общество

В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в РоссииRT на русском 09:54

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
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с чего всё началось

Метеоролог назвал причину аномально холодного лета: виноваты Луна и Солнце

Аномально холодное лето 2019 года в европейской части России опять заставило задуматься о причинах необычных погодных явлений.
Московский Комсомолец06:11

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Синоптики назвали причину аномальной погоды в России

Москва 2410:24

Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом

РИА Новости09:34

В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России

RT на русском09:54

Аномально холодное лето в России объяснили «небесной механикой»

Росбалт09:47

Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом

Газета.Ru10:17

Метеорологи назвали основную причину холодного лета

Комсомольская правда07:29

Метеоролог назвал причину аномально холодного лета: виноваты Луна и Солнце

Московский Комсомолец06:11
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 21:49, Вашингтон
Происшествия

British Airways отменила более 90 рейсов из-за компьютерного сбоя

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Политика

Атамбаев обратился к народу после попытки захвата его дома

Экс-президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сделал первое заявление после попытки спецслужб взять штурмом его дом.
Обновлено в 18:14
Гаджеты

На Apple подали в суд из-за прослушки разговоров с Siri

Известно, что в начале августа Apple временно запретила подрядчикам прослушивать команды, подаваемые голосовому помощнику и начала подготовку нового программного обеспечения, позволяющего пользователям не участвовать в скомпрометированной программе.
Обновлено в 20:53
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель

Обновлено в 21:38
Политика

Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России

Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено в 19:49
Здоровье

Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака

Лидирующими по числу онкозаболеваний стали электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки.
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Происшествия

Минздрав сообщил об операциях у пострадавших в ДТП под Новороссийском

Обновлено в 19:57
Политика

Помпео провёл телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии

Государственный секретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Обновлено в 21:09
Экономика

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия на 31,2%

За пять лет Россия на 31,2% сократила импорт продовольствия, об этом сообщает издание «РИА Новости».
Обновлено 05 августа в 18:54
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Политика

Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:39
Финансы

ЦБ сообщил, что реальный эффективный курс рубля в июле вырос на 1,6%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июле 2019 года вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.
Обновлено в 09:13
Политика

Власти Венесуэлы отказались от переговоров с оппозицией

Полгода назад лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом, его поддержали США и ряд стран Европы и Латинской Америки.
Обновлено в 21:24
Космос

«Спектр-РГ» второй раз скорректировал орбиту на пути к рабочей точке

Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", запущенная в июле, второй раз скорректировала орбиту на пути к рабочей точке, сообщил во вторник Роскосмос.
Обновлено в 02:34
Хоккей

Стали известны составы на матч КПРК «Барыс» — «Ак Барс»

Обновлено в 08:57
Интернет

Twitter признал использование данных пользователей без разрешения

Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
Обновлено в 01:51
Наука

Ученые назвали простой способ защитить еду от чаек

Подробно можно прочитать в издании Biology Letters.По словам ведущего научного сотрудника указанного университета Мадлин Гумас (Madeleine Goumas) чайки боятся пристального и долгого взгляда людей.
Обновлено в 08:34
Общество

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Здоровье

Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях

Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.
Обновлено в 14:45
Здоровье

Жители Степанцево вышли на митинг против развала медицины на селе

Обновлено вчера в 06:02
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в колонии против профессиональных футболистов

Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 10 августа сыграют за команду колонии № 4 «Золотой лев» в матче против профессионального коллектива «Салют» из Белгорода.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки

Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская родила первенца

Чуть больше года назад поклонники Карины Разумовской с удивлением узнали, что она тайно вышла замуж за бывшего одноклассника, Егора Бурдина.
Обновлено в 15:28
Политика

Amnesty International призвала туристов к осторожности в США

В своем обращении правозащитники призывают проявлять максимум осторожности из-за частх случаев применения огнестрельного оружия, которое происходит в последнее время в Штатах.
Обновлено в 21:38
Политика

Япония отказалась принять протест России по вопросу Южных Курил

Суга прокомментировал ноту протеста, врученную в минувший вторник японскому послу в РФ Тоёхисе Кодзуки замглавы МИД России Игорем Моргуловым, заявив, что Токио не принимает этот протест, считая такие представления со стороны Москвы неприемлемыми.
Обновлено в 04:19
Политика

Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Происшествия

Автобус с туристами загорелся в Греции

Туристический автобус загорелся в тоннеле у города Козани на севере Греции. По информации местного издания kozanilife.gr, пострадавших нет.
Обновлено в 20:08
Технологии

Всего 27% опрошенных россиян использует технологии «умного дома»

Наиболее известными разработчиками систем «умного дома» являются Xiaomi (74%), Google (39%) и Amazon (25%).
Обновлено в 20:56
Экономика

Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»

Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
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