Аномально холодное лето 2019 года в европейской части России опять заставило задуматься о причинах необычных погодных явлений.

с чего всё началось

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.

В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России

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