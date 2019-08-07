Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в РоссииRT на русском 09:54
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
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Аномально холодное лето 2019 года в европейской части России опять заставило задуматься о причинах необычных погодных явлений.Московский Комсомолец06:11
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Метеоролог назвал причину аномально холодного лета: виноваты Луна и Солнце
Московский Комсомолец06:11
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:11, Вашингтон
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