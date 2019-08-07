Общество

В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в РоссииRT на русском 09:54

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
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с чего всё началось

Метеоролог назвал причину аномально холодного лета: виноваты Луна и Солнце

Аномально холодное лето 2019 года в европейской части России опять заставило задуматься о причинах необычных погодных явлений.
Московский Комсомолец06:11

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Метеорологи назвали основную причину холодного лета

Комсомольская правда07:29

Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом

Газета.Ru10:17

В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России

RT на русском09:54

Аномально холодное лето в России объяснили «небесной механикой»

Росбалт09:47

Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом

РИА Новости09:34

Синоптики назвали причину аномальной погоды в России

Москва 2410:24

Метеоролог назвал причину аномально холодного лета: виноваты Луна и Солнце

Московский Комсомолец06:11
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:11, Вашингтон
Происшествия

Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы

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НАТО не давало России никаких гарантий того, что не будет включать другие страны, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
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Армия и оружие

На Западе оценили возможности «Охотника»

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Политика

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Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
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Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном Так, сегодня Ксения обнародовала на своей странице в социальной сети умилительное видео, на котором вместе с Платоном парится в бане.
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Мужчину на самолете из Симферополя задержали за демонстрацию гениталий

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Армия и оружие

Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем

Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено в 08:03
Происшествия

ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге

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«Краснодар» проиграл «Порту» в своем дебютном матче в Лиге чемпионов

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Общество

Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
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Происшествия

Суд удовлетворил прошение об УДО экс-замминистра культуры Пирумова

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«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова

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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $56

В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие

Путин заявил об ответе России на односторонний выход Америки из ДРСМД

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о реакции России на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено 05 августа в 11:15
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено в 12:14
Космос

«Роскосмос» вслед за SpaceX снизил цены на запуск малых спутников

Компания «Главкосмос пусковые услуги» (входит в «Роскосмос») почти вдвое снизила цены на пуски ряда космических аппаратов и микроспутников на ракетах «Союз-2» в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:49
Авто

Россиянка отсудила 1,5 млн рублей за ржавый Kia Rio

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Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
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По данным сборника Министерства здравоохранения РФ сразу в нескольких регионах УрФО зафиксирован рост заболеваемости ВИЧ по итогам прошлого года.
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Футбол

Защитник «Челси» просит продать его в «Арсенал»

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Кличко намерен баллотироваться на второй срок в мэры Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он намерен снова баллотироваться на эту должность, если его уволят по решению правительства.
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Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

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Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

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Twitter признал использование данных пользователей без разрешения

Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
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Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

"Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.
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